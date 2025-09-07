Afghanistan vs Pakistan, Final Match Tri-Series 2025 Key Players To Watch Out: फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा करना चाहेगी अफगानिस्तान, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Final Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Key Players To Watch: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 07 सितंबर को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहीं हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Afghanistan vs Pakistan, Final Match Tri-Series 2025 Sharjah Pitch Report And Weather Update: शारजाह में पाकिस्तान के बल्लेबाज मचाएंगे या अफगानिस्तान के गेंदबाज लेंगे बदला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

अफगानिस्तान की टीम से रहमानुल्लाह गुरबाज़, अज़मतुल्लाह ओरमज़ाई, मोहम्मद नबी और राशिद खान स्टार प्लेयर हो सकते हैं, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. इनके अलावा पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हो सकता है. टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा ही कांटे की टक्कर दी है.

लीग स्टेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 3-3 मैच जीते और फाइनल में जगह पक्की की. दोनों टीमें यूएई के खिलाफ अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की. दोनों टीमों के पास स्टार प्लेयर्स की फौज है, जो चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर हैं. अब फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के रिजल्ट से पता चलेगा कि इन तीन टीमों में से सबसे मजबूत टीम कौन है.

ट्राई सीरीज के बाद एशिया कप में नजर आएंगी दोनों टीमें

इस ट्राई सीरीज के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टी20 एशिया कप 2025 में नजर आएंगी. ऐसे में जो भी टीम ट्राई सीरीज का फाइनल जीतेगी. एशिया कप से पहले उसके हौसले जरूर बुलंद होंगे. ट्राई सीरीज में अभी तक दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए हैं, जिसमें एक बार पाकिस्तान और एक बार अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की है.

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs PAK T20I Head To Head)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज चार मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (AFG vs PAK Player to Watch Out For)

रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz): अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने नौ मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज की निरंतरता और आक्रामकता बांग्लादेश के मध्यक्रम को मजबूती देती है.

अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai): अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमतुल्लाह उमरजई ने पिछले 10 मैचों में 32.71 की औसत और 69.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 229 रन बनाए हैं.

नूर अहमद (Noor Ahmad): अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज नूर अहमद ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. नूर अहमद का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी अफगानिस्तान के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

साइम अय्यूब (Saim Ayub): पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज साइम अय्यूब ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान साइम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. साइम अय्यूब अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

सलमान आगा (Salman Agha): पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. सलमान आगा ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. सलमान आगा की लगातार रन बनाने की क्षमता पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

अबरार अहमद (Abrar Ahmed): पाकिस्तान के युवा गेंदबाज अबरार अहमद ने पिछले 7 मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. अबरार अहमद पहले टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से अफगानिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AFG Final T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक.

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.