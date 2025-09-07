Afghanistan vs Pakistan, Final Match Tri-Series 2025 Sharjah Pitch Report And Weather Update: शारजाह में पाकिस्तान के बल्लेबाज मचाएंगे या अफगानिस्तान के गेंदबाज लेंगे बदला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Final Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Sharjah Pitch Report And Weather Update: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 07 सितंबर को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहीं हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: England vs South Africa, 3rd ODI Match Winner Prediction: साउथेम्प्टन में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

लीग स्टेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 3-3 मैच जीते और फाइनल में जगह पक्की की. दोनों टीमें यूएई के खिलाफ अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की. दोनों टीमों के पास स्टार प्लेयर्स की फौज है, जो चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर हैं. अब फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के रिजल्ट से पता चलेगा कि इन तीन टीमों में से सबसे मजबूत टीम कौन है.

ट्राई सीरीज के बाद एशिया कप में नजर आएंगी दोनों टीमें

इस ट्राई सीरीज के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टी20 एशिया कप 2025 में नजर आएंगी. ऐसे में जो भी टीम ट्राई सीरीज का फाइनल जीतेगी. एशिया कप से पहले उसके हौसले जरूर बुलंद होंगे. ट्राई सीरीज में अभी तक दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए हैं, जिसमें एक बार पाकिस्तान और एक बार अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की है.

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs PAK T20I Head To Head)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज चार मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (AFG vs PAK Player to Watch Out For)

अफगानिस्तान की टीम से रहमानुल्लाह गुरबाज़, अज़मतुल्लाह ओरमज़ाई, मोहम्मद नबी और राशिद खान स्टार प्लेयर हो सकते हैं, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. इनके अलावा पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हो सकता है. टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा ही कांटे की टक्कर दी है.

शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट (Sharjah Cricket Stadium Pitch Report)

संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज यानी 7 सितंबर को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस मैदान पर अब तक 62 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 35 रन डिफेंड और 27 रन चेज़ करते हुए जीते गए. इसके अलावा इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 142 रन रहा है, वहीं यहां सर्वाधिक T20I स्कोर 251/6 बना है जो कि अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2015-16 की सीरीज के दूसरे मैच में बनाया था.

शारजाह के मौसम का हाल (Sharjah Weather Update)

संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज यानी 7 सितंबर को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शारजाह में मैच के दौरान मौसम साफ रहेगा, जिससे पूरा मैच खेला जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AFG Final T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक.

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.