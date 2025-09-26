‘Sir, With All Due Respect…’ शोएब अख्तर की गलती पर अभिषेक बच्चन का मज़ेदार जवाब, अभिषेक शर्मा की जगह लिया उनका नाम
शोएब अख्तर (बाएं) और अभिषेक बच्चन (दाएं) (Photo credit: Instagram @tapmad.entertainment and @bachchan)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: शोएब अख्तर ने इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल से पहले एक टॉक शो में गलती से अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया था. जिसके बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. जब शोएब अख्तर ‘गेम ऑन है’ नामक क्रिकेट टॉक शो का हिस्सा हैं, जहां उन्होंने यह मज़ेदार गलती कर दी. शो का यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं और दोनों भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. आक्रामक इशारे का दोषी पाए जाने के बाद हारिस रऊफ पर लगा मैच का फीस 30% जुर्माना, ‘गन सेलिब्रेशन’ पर साहिबज़ादा फ़रहान को ICC की फटकार

शोएब अख्तर एक ‘काल्पनिक स्थिति’ (hypothetical situation) पर बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर देता है तो भारत का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ सकता है. उन्होंने कहा, “अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर देता है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, तो फिर मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? उनका मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म नहीं किया.” इस पर उनके सह-विश्लेषकों ने तुरंत उन्हें सुधारा और अख्तर को अपनी गलती का एहसास हुआ. टैपमैड ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तुरंत चर्चा में आ गया और अभिषेक बच्चन तक भी पहुंचा.

शोएब अख्तर ने अभिषेक शर्मा की जगह लिया अभिषेक बच्चन का नाम

 

शोएब अख्तर की इस मज़ेदार गलती पर टाइम्स ऑफ़ इंडिया की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बच्चन ने अपना सीधा-सादा रिएक्शन दिया. इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा, "सर, आपका बहुत-बहुत सम्मान है... मुझे नहीं लगता कि वे यह भी कर पाएंगे! और मुझे तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता."

शोएब अख्तर की गलती पर अभिषेक बच्चन का रिएक्शन

पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल

एशिया कप के इतिहास में पहली बार महाद्वीप के चैंपियन का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले से होगा. सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर भारत एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई. रोमांचक मुकाबले में दुबई में बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर पाकिस्तान ने भी एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. अब तक एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को दो बार हराया है.