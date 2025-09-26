IND vs PAK Asia Cup 2025 Gun Celebration Row: आक्रामक इशारे का दोषी पाए जाने के बाद हारिस रऊफ पर लगा मैच का फीस 30% जुर्माना, ‘गन सेलिब्रेशन’ पर साहिबज़ादा फ़रहान को ICC की फटकार
साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ(Photo credits: X/@Rajiv1841)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Gun Celebration Row: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ को 21 सितंबर को दुबई में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच के दौरान दुर्व्यवहार और आक्रामक इशारों के लिए अपनी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना भुगतना पड़ा था. इस मैच के दौरान हारिस रऊफ ने दर्शकों की ओर अपने हाथों से "6-0" का इशारा किया और साथ ही "प्लेन क्रैश" जैसे इशारे भी किए. मैच के बाद, बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान के खिलाफ शिकायत दर्ज की. फ़रहान ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद "गन-शॉट" शैली में जश्न मनाया था. क्या बैन झेलेंगे हारिस रऊफ? भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच में भड़काऊ इशारों से मुश्किल में पाक गेंदबाज़

इस सेलिब्रेशन के लिए साहिबज़ादा फ़रहान को आईसीसी द्वारा केवल चेतावनी दी गई. दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पहले आईसीसी सुनवाई में खुद को दोषी नहीं माना था. हारिस और फ़रहान व्यक्तिगत रूप से मैच रिफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हुए, जबकि उनके जवाब आईसीसी को लिखित में दिए गए थे. दोनों के साथ पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अख़रम चीमा भी मौजूद थे.

हारिस रऊफ को मैच फीस का 30% जुर्माना

, साहिबज़ादा फ़रहान बरी

हारिस रऊफ को उनके आक्रामक व्यवहार के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना भुगतना पड़ा हैं. साहिबज़ादा फ़रहान को उनके "गन" सेलिब्रेशन के लिए केवल चेतावनी दी गई और कोई जुर्माना नहीं लगाया गया. इसके अलावा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने अपने पक्ष की ग्रुप स्टेज में जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था. इस राजनीतिक बयान को लेकर सुनवाई हुई और आईसीसी ने भारतीय कप्तान को भविष्य में राजनीतिक टिप्पणी से परहेज करने की औपचारिक चेतावनी दी.

सुपर-4 मैच में भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था. इससे पहले, मेन इन ब्लू ने इस टूर्नामेंट के ग्रुप-ए मैच में ग्रीन शर्ट्स को हराया था. दोनों टीमें अब 28 सितंबर, रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने-सामने होंगी.