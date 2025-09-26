Haris Rauf To Face Ban? क्या बैन झेलेंगे हारिस रऊफ? भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच में भड़काऊ इशारों से मुश्किल में पाक गेंदबाज़

हरिस रऊफ के भड़काऊ इशारे (Photo Credits: X/ @Shiv_rants, @nibraz88cricket)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 में जारी क्रिकेट मुकाबले ड्रामे और मैदान के भीतर-बाहर की तनातनी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं. 14 सितंबर को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत-पाकिस्तान टी20 मुकाबला खेला गया. इस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. वहीं 21 सितंबर को खेले गए दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने भारत और भारतीय फैंस के खिलाफ आपत्तिजनक इशारे किए. अब इन इशारों को लेकर बीसीसीआई ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ दो महीने के बैन की कगार पर हैं. BCCI ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों की शिकायत ICC से की, सख्त कार्रवाई की मांग!

क्यों लग सकता है हारिस रऊफ पर बैन?

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच के दौरान पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ ने दर्शकों की ओर देखते हुए हाथों से “6-0” का इशारा किया. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से “प्लेन क्रैश” जैसा इशारा भी किया. उनके साथी खिलाड़ी साहिबज़ादा फ़रहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले से “मशीन गन” चलाने जैसी हरकत की.

बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. अब अगर हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान इन आरोपों से लिखित रूप में इनकार करते हैं, तो उन्हें आईसीसी एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने सुनवाई के लिए पेश होना पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हारिस रऊफ को अनुचित व्यवहार के कारण दो महीने का बैन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनके इशारे भारत के लिए अपमानजनक और भारतीय फैंस को भड़काने वाले माने जा रहे हैं.

अगर उन पर बैन लगता है, तो यह न सिर्फ उनके करियर के लिए बड़ा झटका होगा बल्कि अन्य खिलाड़ियों के लिए भी आचरण बनाए रखने का सबक साबित होगा. एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे.