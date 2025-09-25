IND vs PAK Asia Cup 2025: BCCI ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों की शिकायत ICC से की, सख्त कार्रवाई की मांग!

हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के द्वारा किए गए इशारे

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: एशिया कप(Asia Cup) 2025 के दौरान क्रिकेट से ज्यादा विवाद सुर्खियों में रहे हैं. ताजा मामला भारत और पाकिस्तान के सुपर-4 मुकाबले में भड़काऊ इशारों को लेकर सामने आया है, जब बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी को आधिकारिक शिकायत भेजी है. दोनों खिलाड़ियों ने 21 सितंबर को हुए मैच में गैर-जरूरी और भड़काऊ इशारे किए, जिससे माहौल गर्म हो गया. बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल में किया क्वालीफाई, भारतीय गेंदबाजों ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच स्कोरकार्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई ने आरोप लगाया है कि हारिस रऊफ ने भारत की सेना का मजाक उड़ाते हुए इशारे किए, जबकि साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी पूरी करने के बाद मशीन गन चलाने जैसा जश्न मनाया. बीसीसीआई ने इसे खेल भावना के खिलाफ और उकसाने वाला बताया है, जिसके बारे में उन्होंने 24 सितंबर को लिखित शिकायत देकर आईसीसी को सूचित किया.

अगर हारिस रऊफ और फरहान इन आरोपों को नकारते हैं, तो आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अगुवाई में सुनवाई करेगा. आरोप तय होने पर दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सख्त सजा हो सकती है.

इसी बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. PCB का आरोप है कि सूर्यकुमार ने भारत-पाकिस्तान ग्रुप मैच के बाद भारतीय सेना और आतंकवाद पीड़ितों के लिए टिप्पणी की थी, जिसे 'राजनीतिक' बताया जा रहा है.

गौरतलब है कि फारहान ने भले ही कहा हो कि उनका सेलिब्रेशन अचानक किया गया था, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. अब देखना होगा कि आईसीसी दोनों देशों के क्रिकेट माहौल को शांत रखने के लिए क्या फैसला लेती है. फिलहाल, भारतीय टीम एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच चुकी है जबकि पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ डूब या पार मुकाबला खेलेगा