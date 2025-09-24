IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Live Scorecard: बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल में किया क्वालीफाई, भारतीय गेंदबाजों ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच स्कोरकार्ड

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई. इस जीत के साथ भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. इस जीत में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मैच में अभिषेक शर्मा की धुआंधार पारी और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी निर्णायक साबित हुई. अब भारतीय टीम खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है. बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 168 रनों पर रोका, अभिषेक शर्मा ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 75 रन (37 गेंदों में) ठोकते हुए मैच की नींव रखी. उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने 38 रन (29 गेंदों में) और शुभमन गिल ने 29 रन (19 गेंदों में) का योगदान दिया. बांग्लादेश की ओर से रिसाद हुसैन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके. तंजीम हसन साकिब और मुस्तफिजुर रहमान को 1-1 विकेट मिला था.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम 19.3 ओवर में सिर्फ 127 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 69 रन (51 गेंदों में) की जुझारू पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिला. परवेज हुसैन इमोन ने 21 रन बनाए, जबकि बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.

भारत की जीत में गेंदबाजों ने कमाल कर दिया. कुलदीप यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए और मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले, वहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लेकर बांग्लादेश की उम्मीदें खत्म कर दीं. इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. टॉस बांग्लादेश ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया.