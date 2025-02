बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार 20 फरवरी को सोशल मीडिया पर हाजी अली के पास वर्ली की ओर जाने वाले पुल पर मुंबई कोस्टल रोड के उत्तर की ओर जाने वाले हिस्से पर पैचवर्क दिखाने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रिया दी है. कार के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में बहुप्रतीक्षित कोस्टल रोड पर असमान और खराब तरीके से की गई सड़क की मरम्मत दिखाई गई है. वायरल वीडियो के जवाब में BMC ने कहा, "हाजी अली पुल के उत्तर की ओर जाने वाले कैरिजवे पर डामरीकरण का काम मानसून के मौसम से पहले पूरा हो गया था. हालांकि, अगले दिनों में काम के जोड़ों पर कुछ अलगाव हुआ." यह भी पढ़ें: Mumbai Pollution: मुंबई में GRAP-4 लागू होने के बाद एक्शन में BMC, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बोरीवली ईस्ट-भायखला में 78 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कराया

"मानसून के दौरान और अधिक नुकसान को रोकने के लिए, मैस्टिक डामर का उपयोग करके अस्थायी मरम्मत की गई थी. इन पैच को आवश्यकतानुसार मिल्ड किया जाएगा, और निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक नई डामरिंग परत लगाई जाएगी. स्थायी और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करने के लिए काम की योजना बनाई जा रही है," BMC ने पोस्ट में कहा.

This is beyond disappointing. Mumbai’s ₹14000 crore Coastal Road already looks like patchwork. I feel betrayed—this was supposed to be world-class infrastructure. L&T and BMC must be held accountable. Is this what we paid for? #Mumbai #CoastalRoad #InfrastructureFail pic.twitter.com/OjxZyoDrJI

