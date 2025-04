Bandra Mall Fire: मुंबई के बांद्रा इलाके में मंगलवार तड़के एक मॉल में भीषण आग लग गई. आग की शुरुआत क्रोमा शोरूम से हुई जो धीरे-धीरे पूरे लिंक स्क्वायर मॉल में फैल गई. हालात इतने गंभीर हो गए कि फायर ब्रिगेड को लेवल-4 इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी. खास बात ये रही कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने 'फायर रोबोट' का इस्तेमाल किया. यह 'फायर रोबोट' बिना इंसानी मदद के खतरनाक इलाकों में जाकर आग बुझा सकता है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से दमकलकर्मियों की जान को जोखिम में डाले बिना आग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई.

घटना की जानकारी सुबह 4:11 बजे मिली थी और कुछ ही घंटों में आग गंभीर रूप ले चुकी थी. राहत कार्य अब भी जारी है.

#Mumbai | Firefighting teams bring in a 'fire robot' to the site where a fire broke out in a showroom in Mumbai's #Bandra, which later engulfed the entire mall. pic.twitter.com/dm4wcZgjR3

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 29, 2025