Viral Video: 82 वर्षीय महिला ने ऋषिकेश में भारत के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग पॉइंट से लगाई छलांग, स्टंट से पहले डांस करके जीता दिल

बंजी जंपिंग करती 82 वर्षीय महिला (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: भारत की एक 82 वर्षीय महिला ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जब एक वीडियो में उन्हें ऋषिकेश (Rishikesh) के शिवपुरी में देश के सबसे ऊंचे बंजी प्लेटफॉर्म से बंजी जंपिंग करते हुए दिखाया गया, जिससे साबित होता है कि उम्र वाकई सिर्फ एक संख्या है.

अब वायरल हो रही इस क्लिप में यह बुज़ुर्ग महिला हिमालयन बंजी (Himalayan Bungy) पर कूदने की तैयारी करते हुए उत्साह से नाच रही हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग पॉइंट प्लेटफ़ॉर्म है, जो 107 मीटर ऊंचा है. उत्साहवर्धक प्रशिक्षकों और साथी साहसी लोगों से घिरी, वह आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरी हैं और साहसिक छलांग लगाने से पहले संगीत की लय में अपने हाथ हिला रही हैं.

वीडियो में, वह निडर होकर किनारे से छलांग लगाती हुई दिखाई दे रही है, उसके चेहरे पर रोमांच और मुक्ति का भाव है. जब उसने सफलतापूर्वक छलांग लगाई, तो दर्शकों ने तालियां बजाईं और स्टाफ ने उसे सुरक्षित नीचे उतरने में मदद की. ऑनलाइन दर्शक भी उतने ही आश्चर्यचकित हैं और उन्होंने प्रशंसा से भरे कमेंट्स किए हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check Video: क्या मनाली में बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म सच में टूटकर गिरा? AI से बने वीडियो ने फैलाई दहशत

भारत के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग पॉइंट से 82 वर्षीय महिला ने लगाई छलांग

View this post on Instagram A post shared by Bungee Jumping & Adventure in Rishikesh (@globesome.india)

एक यूजर ने लिखा है- उसने कैमरे की तरफ देखने की ज़हमत भी नहीं उठाई, वो अपनी ही दुनिया में मस्त थी और यही हमें देखना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट किया है- इस वीडियो ने मुझे बहुत हँसाया!! मुझे यकीन है कि उसने अपनी बकेट लिस्ट की हर चीज पूरी कर ली होगी! सच में जिंदगी को जी रही है! कमाल है! एक यूजर ने कमेंट किया है- देखो वो कितनी खूबसूरती से अपनी बाहें हिला रही है… कैसे वो उड़ती हुई बैलेरीना की तरह नाच रही है!

केरल की एक 71 वर्षीय महिला को 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग के दौरान दिखाए गए साहस और बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है. केरल के इडुक्की ज़िले के कोन्नाथडी की निवासी लीला जोस ने हाल ही में दुबई में अपने बेटे से मिलने के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. जब वह स्काईडाइविंग करना चाहती थीं, तो उनके दोस्तों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने दुबई के लोकप्रिय डाइविंग सेंटर में यह कर दिखाया. अपनी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ, वह अब केरल से स्काईडाइविंग के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं.