Fact Check Video: क्या मनाली में बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म सच में टूटकर गिरा? AI से बने वीडियो ने फैलाई दहशत

सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. इस वीडियो में दो लोग एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से बंजी जंपिंग करने की तैयारी करते दिखते हैं, तभी अचानक पूरा प्लेटफॉर्म टूटकर नीचे गिर जाता है. वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा है कि यह भयानक हादसा हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुआ है.

लेकिन क्या यह दावा सच है? आइए, इसकी सच्चाई जानते हैं.

जब इस वीडियो की जांच की गई, तो यह बात सामने आई कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है. असल में, यह वीडियो भारत का है ही नहीं.

वीडियो की असली जगह: वीडियो में ध्यान से देखने पर “THE CLIFF” लिखा हुआ दिखाई देता है. यह नेपाल में मौजूद एक बहुत मशहूर एडवेंचर रिसॉर्ट का नाम है, जो अपनी बंजी जंपिंग जैसी गतिविधियों के लिए जाना जाता है.

I always say avoid adventure sports in India. #Corruption and strict checks don’t go together.#Manali pic.twitter.com/k0Vi1K3cai

— Brigadier Hardeep Singh Sohi,Shaurya Chakra (R) (@Hardisohi) June 22, 2025