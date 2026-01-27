Fact Check: क्या सलमान खान AIMIM में शामिल हो रहे हैं? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने

सलमान खान AIMIM में हो रहे हैं शामिल (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के राजनीति में कदम रखने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (Asaduddin Owaisi’s All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) यानी एआईएमआईएम (AIMIM) जॉइन करने की खबरें सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से फैल रही हैं. एक कथित वीडियो (Viral Video) और ओवैसी के साथ उनकी तस्वीर साझा कर दावा किया जा रहा है कि अभिनेता ने आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता लेने का मन बना लिया है. हालांकि, यह पूरी खबर मनगढ़ंत है और आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर फैलाई गई है. यह भी पढ़ें: Salman Khan Delhi HC Notice: सलमान खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

वायरल वीडियो का दावा क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 30 सेकंड के वीडियो में सलमान खान को यह कहते हुए सुना जा सकता है:

"मैं, सलमान खान, यह ऐलान करता हूँ कि बहुत जल्द मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जॉइन करने जा रहा हूं. आज के समय में अगर कोई पार्टी बराबरी और हक की बात करती है, तो वह AIMIM है..."

इस वीडियो के साथ सलमान और ओवैसी की एक हाथ मिलाती हुई तस्वीर भी वायरल की जा रही है, जिसे देखकर कई प्रशंसक भ्रमित हो गए.

फैक्ट चेक: क्या है वीडियो की हकीकत?

जब इस दावे की गहराई से पड़ताल की गई, तो सच कुछ और ही निकला। तकनीकी विश्लेषण और फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार:

AI का उपयोग: यह वीडियो असली नहीं बल्कि एआई-जनरेटेड (AI-Generated) है. 'डीपफेक-ओ-मीटर' और 'हाइव' जैसे एआई डिटेक्टर टूल्स ने पुष्टि की है कि वीडियो में सलमान की आवाज और उनके होठों के हिलने (Lip-sync) के तरीके को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बदला गया है.

यह वीडियो असली नहीं बल्कि है. 'डीपफेक-ओ-मीटर' और 'हाइव' जैसे एआई डिटेक्टर टूल्स ने पुष्टि की है कि वीडियो में सलमान की आवाज और उनके होठों के हिलने (Lip-sync) के तरीके को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बदला गया है. पुराना वीडियो: यह क्लिप असल में अप्रैल 2023 का एक प्रमोशनल वीडियो है, जिसमें सलमान खान दुबई के एक क्लब में ईद सेलिब्रेशन के लिए आने का निमंत्रण दे रहे थे. उसी विजुअल पर फर्जी ऑडियो लेयर किया गया है.

यह क्लिप असल में अप्रैल 2023 का एक प्रमोशनल वीडियो है, जिसमें सलमान खान दुबई के एक क्लब में ईद सेलिब्रेशन के लिए आने का निमंत्रण दे रहे थे. उसी विजुअल पर फर्जी ऑडियो लेयर किया गया है. तस्वीर भी नकली: ओवैसी के साथ सलमान की वायरल तस्वीर भी 'मॉर्फ्ड' है, यानी दो अलग-अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाई गई है.

फैक्ट चेक: वायरल AI-जेनरेटेड वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि सलमान खान AIMIM में शामिल हो रहे हैं.

प्रशासनिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं

सलमान खान या उनकी टीम की ओर से राजनीति में शामिल होने या AIMIM के साथ जुड़ने का कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही, किसी भी विश्वसनीय समाचार संस्थान ने ऐसी किसी राजनीतिक हलचल की पुष्टि नहीं की है।

डिजिटल युग में सावधानी जरूरी

यह मामला दर्शाता है कि कैसे 'डीपफेक' तकनीक के जरिए सेलिब्रिटीज की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं और उनका राजनीति में आने का कोई इरादा सामने नहीं आया है।