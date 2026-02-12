'KKN Lombok Timur' वायरल वीडियो का सच: 13 मिनट 17 सेकंड के वीडियो का दावा निकला फर्जी, साइबर स्कैमर्स के जाल से रहें सावधान

KKN लोम्बोक तैमूर '13 मिनट और 17 सेकंड' वायरल वीडियो (File Pic)

जकार्ता: जहां इंटरनेट पर 'विंडा कैन' (Winda Can) और 'जियान कैबरेरा' (Zyan Cabrera) स्कैम की चर्चा है, वहीं इंडोनेशिया में एक नया लोकल वायरल ट्रेंड सामने आया है. इंडोनेशिया (Indonesia) के पूर्वी लोम्बोक (Lombok Timur) में इन दिनों एक 'केकेएन वायरल वीडियो' (KKN Viral Video) को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी चर्चा है. दावा किया जा रहा है कि एक छात्र समूह के नेता (Ketua KKN) और एक छात्रा का '13 मिनट और 17 सेकंड' ('13 Minutes and 17 Seconds') का निजी वीडियो (Private Video) लीक हो गया है. हालांकि, स्थानीय पुलिस और संबंधित विश्वविद्यालय की शुरुआती जांच में इस वीडियो को एक सोची-समझी साजिश और 'होक्स' (Hoax) करार दिया गया है. यह भी पढ़ें: वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड: Payal Gaming और Zyan Cabrera जैसी इन्फ्लुएंसर्स को बनाया जा रहा है 'हथियार', रहें सावधान

क्या है पूरा मामला?

इंडोनेशिया में 'कुलियाह केरजा न्याता' (KKN) एक अनिवार्य सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है, जहाँ छात्र ग्रामीण इलाकों में जाकर काम करते हैं. सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि पूर्वी लोम्बोक के एक गांव में केकेएन कार्यक्रम के दौरान, एक रेंटेड हाउस (Posko) में दो छात्रों का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किया गया. इंटरनेट पर लोग विशेष रूप से '13 menit 17 detik' (13 मिनट 17 सेकंड) के टाइमस्टैम्प के साथ लिंक खोज रहे हैं.

आधिकारिक जांच और विश्वविद्यालय का बयान

इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की.

विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण: संस्थान ने वायरल फुटेज की बारीकी से जांच की और बताया कि वीडियो में दिख रही महिला का चेहरा उनके यहां की छात्रा से मेल नहीं खाता है. इसे एक 'कॉन्टेक्स्ट हाईजैक' बताया गया है, यानी पुराने या किसी अन्य वीडियो को छात्रों के नाम से जोड़कर फैलाया जा रहा है.

गांव के मुखिया का बयान: स्थानीय गांव के मुखिया ने पुष्टि की कि संबंधित छात्र वहां केकेएन अध्यक्ष जरूर था, लेकिन उन्हें ऐसे किसी वीडियो या घटना की कोई जानकारी नहीं है.

केकेएन लोम्बोक तैमूर वायरल वीडियो केस का सारांश

विशेषता विवरण वायरल विषय ईस्ट लोम्बोक में 'केतुआ केकेएन' (स्टूडेंट लीडर) दावा किया गया वीडियो 13 मिनट 17 सेकंड (अंतरंग फुटेज) विश्वविद्यालय का स्टेटमेंट HOAX / बेमेल. महिला का चेहरा स्टूडेंट से मेल नहीं खाता. पुलिस कार्रवाई पोलरेस लोम्बोक तिमुर द्वारा जांच के तहत खतरा 'पूरा वीडियो' होने का दावा करने वाले लिंक शायद स्कैम हैं.

साइबर स्कैम का नया तरीका: 'स्पेसिफिक टाइमस्टैम्प' रणनीति

विशेषज्ञों के अनुसार, '13 मिनट 17 सेकंड' जैसे सटीक समय का उल्लेख करना साइबर अपराधियों की एक सोची-समझी चाल है. इसे 'स्पेसिफिक टाइमस्टैम्प स्ट्रैटेजी' कहा जाता है.

मनोवैज्ञानिक प्रभाव: जब स्कैमर्स वीडियो की सटीक लंबाई बताते हैं, तो उपयोगकर्ता को लगता है कि वीडियो वास्तविक और अनएडिटेड है.

धोखाधड़ी के लिंक: ट्विटर (X) और टेलीग्राम पर इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिए जा रहे हैं, वे दरअसल 'फिशिंग' (Phishing) या 'मालवेयर' (Malware) ट्रैप हैं.

दक्षिण एशिया में बढ़ता ट्रेंड

यह घटना भारत और बांग्लादेश में हाल ही में हुए कुछ स्कैम से मिलती-जुलती है. जैसे भारत में 'पायल गेमिंग 19:34' और इंडोनेशिया के ही 'विंदा कैन 7:45' वाले मामले. इन सभी में सटीक समय बताकर लोगों को खतरनाक लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाया गया था. यह भी पढ़ें: फिलीपींस में डिजिटल हड़कंप: ‘Gold Medalist’ वीडियो स्कैम और Deen Chase S*x Scandal के दावों ने बढ़ाई चिंता

पुलिस की कड़ी कार्रवाई

पूर्वी लोम्बोक पुलिस (Polres Lombok Timur) ने इस मामले में साइबर जांच शुरू कर दी है. जनसंपर्क प्रमुख एजेपी निकोलस उस्मान ने पुष्टि की है कि पुलिस उन खातों का पता लगा रही है जो इस फर्जी सामग्री को फैला रहे हैं. इंडोनेशिया के सख्त 'ITE कानून' (UU ITE) के तहत गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने और एजुकेशनल मकसद से है ताकि इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके.

LatestLY सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड मटीरियल को होस्ट, डिस्ट्रीब्यूट या लिंक न दें. बताए गए कोई भी सर्च टर्म या कीवर्ड सिर्फ़ वायरल ट्रेंड और उससे जुड़े खतरों को समझाने के मकसद से हैं. हम बिना सहमति के इंटिमेट इमेजरी (NCII) के सर्कुलेशन की कड़ी निंदा करते हैं और सभी रीडर्स को सलाह देते हैं कि वे ऐसे कंटेंट को सर्च या शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं.