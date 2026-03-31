Thailand Horror: थाईलैंड में होटल के कमरे में सो रहे पर्यटक की गर्दन पर रेंगता दिखा जहरीला कोबरा, वीडियो हुआ वायरल

पर्यटक की गर्दन पर रेंगता दिखा जहरीला कोबरा (Photo Credits: Instagram\@planb.sg)

बैंकाक/मुंबई: थाईलैंड (Thailand) की शांतिपूर्ण छुट्टियों का आनंद ले रहे एक जोड़े के लिए उस समय दुःस्वप्न जैसी स्थिति पैदा हो गई, जब उनके होटल के कमरे में एक अत्यंत जहरीला कोबरा (Venomous Cobra) घुस आया. यह घटना क्राबी (Krabi) के एक रिसॉर्ट में तड़के करीब 5 बजे हुई. सबसे भयावह बात यह रही कि जब पर्यटक गहरी नींद में था, तब यह काला कोबरा उसके बिस्तर पर चढ़ गया और उसकी गर्दन के ऊपर से रेंगते हुए निकल गया.

घटना का खुलासा फेसबुक यूजर कन्नुताकोर्न उत्तारानाक्रोन (Kannuttakorn Uttaranakron) द्वारा साझा किए गए एक पोस्ट के बाद हुआ. पोस्ट के अनुसार, जोड़े की नींद तब खुली जब साथी ने घबराहट में कमरे में सांप होने की बात कहकर चिल्लाना शुरू किया. शुरुआत में इसे अंधेरे का डर या भ्रम माना गया, लेकिन जैसे ही लाइट जलाई गई, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. यह भी पढ़ें: Python Rescue Caught on Camera: मुंबई के BKC में जियो वर्ल्ड ड्राइव के पास मिला 7 फीट लंबा अजगर, किया गया रेस्क्यू; VIDEO

गर्दन के ऊपर से गुजरा सांप

पीड़ित पर्यटक ने बताया कि जब वह सो रहा था, तब उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा और रेंगता हुआ महसूस हुआ था. बाद में एहसास हुआ कि वह एक विशाल काला कोबरा था. गनीमत रही कि इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद कोबरा ने पर्यटक को काटा नहीं. जोड़ा बिना किसी शारीरिक चोट के सुरक्षित बचने में सफल रहा, हालांकि इस घटना ने उन्हें गहरे मानसिक सदमे में डाल दिया है.

थाईलैंड के होटल में सोते हुए पर्यटक के ऊपर से गुजरा कोबरा

होटल सुरक्षा पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने पर्यटकों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है. विशेष रूप से जंगलों या प्राकृतिक आवासों के करीब स्थित होटलों और रिसॉर्ट्स में वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के पुख्ता इंतजाम न होने पर बहस छिड़ गई है. इंटरनेट यूजर्स ने मांग की है कि ऐसे होटलों में नियमित निरीक्षण और कमरों को पूरी तरह सील करने जैसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए.

पर्यटकों के लिए चेतावनी

थाईलैंड जैसे देशों में, जहाँ प्रकृति और वन्यजीव बहुत करीब हैं, यह घटना एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि लग्जरी स्टे के बावजूद, प्रकृति के करीब रहने पर इस तरह के जोखिम बने रहते हैं. प्रशासन ने होटलों को निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा मानकों की समीक्षा करें ताकि भविष्य में ऐसी किसी जानलेवा घटना से बचा जा सके.