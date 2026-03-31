Python Rescue Caught on Camera: मुंबई के BKC में जियो वर्ल्ड ड्राइव के पास मिला 7 फीट लंबा अजगर, किया गया रेस्क्यू; VIDEO
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Python Rescue Caught on Camera:  मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जियो वर्ल्ड ड्राइव के पास एक विशालकाय भारतीय रॉक अजगर (Indian Rock Python) देखा गया. लगभग 7 फीट लंबे इस अजगर को सुबह-सुबह सुरक्षा कर्मियों ने देखा, जिसके बाद इलाके में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए. गनीमत रही कि समय रहते सूचना मिलने से वन्यजीव विशेषज्ञों ने इसे सुरक्षित बचा लिया.

सुरक्षा कर्मियों ने दी जानकारी

घटना आज सुबह की है जब जियो वर्ल्ड ड्राइव के बाहरी परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों की नजर रेंगते हुए इस विशाल सांप पर पड़ी. रिहायशी और कमर्शियल हब होने के कारण सुबह के समय यहां काफी चहल-पहल रहती है. सांप को देखते ही सुरक्षा टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दी ताकि कोई उसके करीब न जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.  यह भी पढ़े:  Huge Python Video: विशाखापत्तनम में घर के पास नाले में दिखा विशाल अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अजगर को किया गया रेस्क्यू

SARRP इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन

अजगर की सूचना तत्काल वन्यजीव बचाव संगठन 'एसएआरआरपी इंडिया' (SARRP India) को दी गई. संस्था के स्वयंसेवक आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे. विशेषज्ञों ने बताया कि यह एक 'इंडियन रॉक पाइथन' था, जो देखने में काफी स्वस्थ और सक्रिय था. टीम ने बेहद सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बिना किसी चोट के अजगर को पकड़ लिया.

सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया

रेस्क्यू के बाद वन विभाग के नियमों के अनुसार सांप का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी इलाकों में अक्सर भारी बारिश या पास की झाड़ियों से भटककर ऐसे सरीसृप सड़कों पर आ जाते हैं. सफल रेस्क्यू के बाद, अजगर को उसके प्राकृतिक आवास (जंगल) में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया है.

वन्यजीव विशेषज्ञों की सलाह

BKC जैसे इलाकों में अक्सर मीठी नदी या पास के मैंग्रोव क्षेत्रों से वन्यजीवों के आने की खबरें आती रहती हैं. विशेषज्ञों ने नागरिकों को सलाह दी है कि यदि वे कभी भी ऐसे किसी वन्यजीव को देखें, तो स्वयं उसे पकड़ने की कोशिश न करें. इसके बजाय तुरंत स्थानीय प्रशासन या अधिकृत रेस्क्यू टीमों को सूचित करें ताकि इंसानों और जानवरों, दोनों की सुरक्षा बनी रहे.