Ibu Baron: दुनिया के सबसे लंबे जंगली सांप का नया रिकॉर्ड: इंडोनेशिया में मिला 7.22 मीटर का जाइंट पाइथन 'इबू बैरन' (Watch Video)

जकार्ता/सुलावेसी: वन्यजीव विशेषज्ञों ने इंडोनेशिया (Indonesia) के सुलावेसी द्वीप (Sulawesi Island) पर दुनिया के सबसे लंबे जंगली सांप (Wild Snake) की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि की है. मारोस क्षेत्र में पाई गई इस विशालकाय मादा 'रेटिकुलेटेड पाइथन' (Reticulated Python) की लंबाई ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस सांप की लंबाई सिर से पूंछ तक 7.22 मीटर मापी गई है. इस ऐतिहासिक माप को 18 जनवरी को आधुनिक सर्वेयर उपकरणों की मदद से सत्यापित किया गया और इस सांप को 'इबू बैरन' (Ibu Baron) नाम दिया गया है.

फुटबॉल गोल जितनी लंबाई और भारी वजन

इबू बैरन की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई लगभग एक फुटबॉल गोल पोस्ट के बराबर है. विशेषज्ञों ने तुलना करते हुए बताया कि यदि छह शॉपिंग ट्रॉलियों को एक कतार में खड़ा किया जाए, तो यह सांप उनके बराबर लंबा होगा.

माप के दौरान सांप का वजन 96.5 किलोग्राम दर्ज किया गया. दिलचस्प बात यह है कि इसे तौलने के लिए उन बड़े तराजू का इस्तेमाल करना पड़ा जो आमतौर पर चावल की बोरियों के लिए उपयोग किए जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि वजन लेते समय सांप ने हाल ही में कुछ नहीं खाया था; शिकार करने के बाद इसका वजन 100 किलोग्राम के पार जा सकता है.

इंडोनेशिया में मिला 7.22 मीटर का जाइंट पाइथन 'इबू बैरन'

बिना एनेस्थीसिया के हुआ मापन

सांप को बिना बेहोश किए मापना एक बड़ी चुनौती थी. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि सांप को एनेस्थीसिया (बेहोश) दिया जाता, तो उसकी मांसपेशियां शिथिल होने पर लंबाई 7.9 मीटर तक खिंच सकती थी. हालांकि, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और संरक्षणवादियों ने जानवर के स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए एनेस्थीसिया देने से मना कर दिया। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए इसे प्राकृतिक अवस्था में ही मापना बेहतर समझा गया.

विशेषज्ञों की टीम और संरक्षण का लक्ष्य

इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग अभियान का नेतृत्व लाइसेंस प्राप्त स्नेक हैंडलर डियाज नुग्राहा ने किया, जिसमें फोटोग्राफर राडू फ्रेंटियू और शोधकर्ता जॉर्ज बेकालोनी ने सहयोग दिया. स्थानीय स्तर पर विशाल सांप की अफवाहें सुनने के बाद विशेषज्ञों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी.

संरक्षणवादियों का मानना है कि इस तरह की खोज से न केवल वैज्ञानिक डेटा मिलता है, बल्कि यह मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है. इस रिकॉर्ड के जरिए दुनिया का ध्यान इंडोनेशिया की समृद्ध जैव विविधता और इन दुर्लभ जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है.