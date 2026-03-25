MP Bee Attack: उमरिया में गैस सिलेंडर की कतार में मची अफरा-तफरी; मधुमक्खियों के हमले से मची भगदड़, वीडियो वायरल

MP में मधुमक्खियों के हमले से अफरा-तफरी (Photo Credits: X\@benarasiyaa)

उमरिया: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उमरिया जिले (Umaria District) के नौरोजाबाद (Naurozabad) इलाके में बुधवार, 25 मार्च को उस समय चीख-पुकार मच गई, जब एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinders) के लिए लाइन में लगे लोगों पर मधुमक्खियों (Bees) के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया. जो लोग अपनी बारी का शांति से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भारी-भरकम सिलेंडर वहीं छोड़कर भागना पड़ा. इस अचानक हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: गुड़ी पड़वा पर गिरगांव में 'कावासाकी' बाइक राइड के दौरान इन्फ्लुएंसर गौरी मोरे को मुंबई पुलिस ने रोका

अचानक बिगड़े हालात

चश्मदीदों के अनुसार, यह घटना नौरोजाबाद स्थित एक सहकारी समिति के गोदाम के पास हुई. गोदाम के पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था. अज्ञात कारणों से छत्ता अचानक डिस्टर्ब हो गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में आक्रामक मधुमक्खियां कतार में खड़े लोगों पर टूट पड़ीं। देखते ही देखते मौके पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई.

MP में LPG लाइन में मधुमक्खियों के झुंड से मची अफरा-तफरी

In Umaria district of Madhya Pradesh, double whammy for customers, in queue for LPG cylinder refill, who were seen scrambling for cover during attack by a swarm of bees. pic.twitter.com/NvmxwfOJPF — Piyush Rai (@Benarasiyaa) March 25, 2026

जान बचाने के लिए संघर्ष

मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग अपने चेहरे को गमछे, तौलिये और कपड़ों से ढंककर इधर-बधर भागने लगे. मौके पर मौजूद अनिल मिश्रा ने बताया कि हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. लोग अपने कीमती सिलेंडर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े. कुछ लोग पास की झाड़ियों और इमारतों में छिपने की कोशिश करते नजर आए. यह भी पढ़ें: Viral Video: कैलिफोर्निया के रेस्टोरेंट में सर्विस रोबोट हुआ बेकाबू, 'डांस' करते हुए हवा में उड़ाए खाने के बर्तन; मच गई अफरा-तफरी

घायलों का अस्पताल में उपचार

इस हमले में कई लोगों को मधुमक्खियों ने बुरी तरह डंक मार दिया. घायलों को तुरंत नौरोजाबाद के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, मरीजों को सूजन और तेज दर्द की शिकायत थी. गनीमत यह रही कि सभी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल किसी की स्थिति गंभीर नहीं है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना के समय वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस अफरा-तफरी का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोगों को घबराहट में भागते और खुद को बचाते हुए साफ देखा जा सकता है. प्रशासन ने अब स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन इस घटना ने इलाके में काफी समय तक तनाव और डर का माहौल बनाए रखा.