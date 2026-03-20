Viral Video: गुड़ी पड़वा पर गिरगांव में 'कावासाकी' बाइक राइड के दौरान इन्फ्लुएंसर गौरी मोरे को मुंबई पुलिस ने रोका

गुड़ी पड़वा बाइक राइड के दौरान मुंबई पुलिस ने इन्फ्लुएंसर गौरी मोरे को रोका (Photo Credits: Instagram/Aamchi Mumbai)

Viral Video: महाराष्ट्र (Maharashtra) में गुड़ी पड़वा (Gudi Padwa) के पावन अवसर पर निकलने वाली पारंपरिक बाइक रैलियों (Bike Rally) के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. दक्षिण मुंबई के गिरगांव (Girgaon) इलाके में आयोजित बाइक राइड (Bike Ride) के दौरान प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) गौरी मोरे (Gauri More) को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की एक महिला अधिकारी ने बीच रास्ते में रोक लिया. 'आमची मुंबई' नामक इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए गए इस वीडियो में पुलिस और इन्फ्लुएंसर के बीच हुई इस नोकझोंक को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: Gudi Padwa 2026 Messages: हैप्पी गुड़ी पड़वा! दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Status, GIF Greetings, Quotes और Photo Wishes

शोर और मॉडिफाइड साइलेंसर बनी वजह

रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी मोरे अपनी 'कावासाकी H2' (Kawasaki H2) सुपरबाइक पर सवार होकर रैली में हिस्सा ले रही थीं. पुलिस अधिकारियों का ध्यान बाइक से आ रही बेहद तेज आवाज और इंजन को बार-बार 'रेव' (revving) करने की ओर गया. कानून व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का हवाला देते हुए, ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें रुकने का इशारा किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि गौरी मोरे अपनी भारी-भरकम बाइक पर बैठी हैं और पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रही हैं. गौरी मोरे हर साल गुड़ी पड़वा पर अपने पारंपरिक मराठी लुक और महंगी बाइक्स के लिए जानी जाती हैं। इस साल भी उनका लुक वायरल हो रहा था, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई ने इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग मोड़ दे दिया. यह भी पढ़ें: Gudi Padwa 2026 Sanskrit Wishes: शुभं भवतु नववर्षम्! इन Shlokas, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए प्रियजनों को दें गुड़ी पड़वा की बधाई

गिरगाँव में मुंबई पुलिस ने गौरी मोरे को रोका

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इन्फ्लुएंसर गौरी मोरे गिरगांव में गुड़ी पड़वा बाइक राइड के दौरान Kawasaki H2 चलाते हुए नज़र आईं

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गिरगांव की पारंपरिक बाइक रैली और नियम

गिरगांव का इलाका अपनी भव्य शोभा यात्राओं और बाइक रैलियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां महिलाएं पारंपरिक नौवारी साड़ी और साफा पहनकर बड़ी संख्या में हिस्सा लेती हैं. हालांकि, मुंबई पुलिस ने इस साल शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे. विशेष रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेज रफ्तार या शोर करने वाली गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर थी.

इस घटना के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. जहां कुछ लोग नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की सराहना कर रहे हैं, वहीं गौरी के प्रशंसक इसे महज एक उत्साह का हिस्सा मान रहे हैं. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है या केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.