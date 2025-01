छोटी सी दीवार से कूदकर घास पर उछल-कूद करने लगा नन्हा गोरिल्ला, मां ने आकर ऐसे कर दिया खेल खराब (Watch Viral Video)

Baby Gorilla Viral Video: शरारती बच्चे कई बार अपनी शरारतों और अटखेलियों से माता-पिता को परेशान कर देते हैं, ये बच्चे जब खेलने के मूड़ में आते हैं तो फिर वो माता-पिता की भी नहीं सुनते हैं और उछल-कूद कर खेलने लगते हैं. बच्चे को कहीं उछल-कूद करते हुए चोट न लग जाए, इसलिए उनके माता-पिता उन्हें डांटते हुए खेलने से मना करते हैं. बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी इंसान के हो या फिर जानवर के. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बेबी गोरिल्ला (Baby Gorilla) छोटी सी दीवार पर चढ़कर वहां से घास पर छलांग लगाकर उछल-कूद करने लगता है. वो ऐसा कई बार करता है, जिसके बाद उसकी मां आती है और सारा खेल खराब कर देती है.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- प्रजाति कोई भी हो, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 90.9k मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- बच्चे जानते हैं कि युवावस्था में कैसे मौज-मस्ती की जाए और यह एक स्वाभाविक कौशल है. वयस्क भूल गए हैं कि कैसे खेलना और आनंद लेना है. वहीं दूसरे ने लिखा है- बचपन की कोई सीमा नहीं होती. यह भी पढ़ें: Viral Video: डिब्बे में बंद करके नन्हे गोरिल्ला की हो रही थी तस्करी, इंस्ताबुल एयरपोर्ट पर किया गया रेस्क्यू

दीवार से कूदकर उछल-कूद करता बेबी गोरिल्ला

No matter the species, kids will be kids..🦍😅 pic.twitter.com/fbZelTC86Y

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) January 30, 2025