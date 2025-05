Fact Check: क्या NSA अजीत डोभाल फेसबुक पर हैं? सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट वायरल, सरकार की फैक्ट चेक टीम ने किया खुलासा

Is NSA Ajit Doval on Facebook?: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फेसबुक अकाउंट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल का है. लेकिन अब इस वायरल अकाउंट को लेकर भारत सरकार की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है. PIB Fact Check ने साफ कर दिया है कि यह अकाउंट पूरी तरह फेक है और NSA अजीत डोभाल का कोई भी आधिकारिक फेसबुक अकाउंट नहीं है. इस फर्जी अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट भी डाली गई थी.

इसमें लिखा था, "अब कायर देश पाकिस्तान चुपके से साइबर हमले की तैयारी कर रहा है. गुमनाम नंबर से आए मैसेज पर क्लिक करने या फोन उठाने से बचें और यह जानकारी सभी को शेयर करें.

Is NSA Ajit Doval on Facebook⁉️#PIBFactCheck

🛑 This Facebook account is FAKE

✅ The National Security Advisor does NOT have an official Facebook account.

✅Citizens are advised to exercise caution and not engage with any impostor or fake profiles claiming to represent… pic.twitter.com/N6WNw4f4H5

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 9, 2025