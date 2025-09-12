Charlie Kirk Murder Case: FBI ने जारी किया संदिग्ध का नया वीडियो, छत से कूदकर जंगल में भागा

(Photo: X)

वॉशिंगटन: अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने मशहूर कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क के संदिग्ध हत्यारे का एक नया वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में संदिग्ध को अपराध के तुरंत बाद घटनास्थल से भागते हुए दिखाया गया है. चार्ली कर्क की गर्दन में एक गोली लगने से मौत हो गई थी.

वीडियो में दिखाया गया है कि शूटर यूटाह वैली यूनिवर्सिटी की एक छत पर दौड़ रहा है. इसके बाद वह छत के किनारे से नीचे कूदता है और पास के एक जंगली इलाके में गायब हो जाता है.

FBI ने एक बयान में कहा, "10 सितंबर, 2025 को दोपहर करीब 12 बजे, संदिग्ध एक छत पर चढ़ा. चार्ली कर्क को गोली मारने के बाद, वह छत से कूद गया और भाग गया. उसने यूनिवर्सिटी के पास एक जंगली इलाके में बंदूक और गोलियां छोड़ दीं."

जांच एजेंसी ने बताया कि छत से उन्हें जूते के निशान, कलाई का निशान और हथेली का निशान जैसे अहम सबूत मिले हैं. FBI ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो वह FBI से संपर्क करे.

वीडियो में संदिग्ध ने काले रंग की फुल-बांह वाली शर्ट, टोपी, चश्मा और एक बैग पहना हुआ है. एक जगह पर वह थोड़ा लंगड़ाता हुआ भी दिखता है, लेकिन फिर अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है.

सरकार की चेतावनी और जांच की स्थिति यूटाह के गवर्नर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले को लेकर ऑनलाइन बहुत सारी गलत जानकारी फैलाई जा रही है. उन्होंने लोगों से इसे आगे शेयर न करने की अपील की. उन्होंने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर रूस और चीन के बॉट्स इस तरह की गलत सूचनाओं को फैलाने में भूमिका निभा रहे हैं.

चार्ली कर्क, जो रिपब्लिकन पार्टी के 31 वर्षीय सुपरस्टार थे और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे, बुधवार को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई. हत्या के एक दिन बाद भी अपराधी पकड़ से बाहर है.

FBI ने इस हमले को "निशाना बनाकर किया गया हमला" बताया है. एजेंसी ने एक युवा व्यक्ति की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसे "संभावित शूटर" कहा जा रहा है. तस्वीरों में दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने काली बेसबॉल टोपी, गहरे रंग का चश्मा और जींस पहनी हुई है. उसकी लंबी आस्तीन वाली टी-शर्ट पर अमेरिकी झंडे जैसा डिज़ाइन बना हुआ है.

पुलिस का मानना ​​है कि शूटर ने लगभग 200 गज (180 मीटर) दूर एक छत से एक ताकतवर राइफल से सिर्फ एक गोली चलाई, जो सीधे कर्क की गर्दन में लगी. शूटर को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को $100,000 (लगभग 83 लाख रुपये) का इनाम देने की घोषणा की गई है.