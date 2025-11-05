Viral Video: ऊंट की सवारी करते समय कपल गिरा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, देखकर आ जाएगी हंसी

Couple falls from camel (Credit-@priyarajputlive)

Viral Video: राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर (Pushkar) मेले में आए एक कपल के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर हर कोई हंसी नहीं रोक पा रहा. ऊंट (Camel) की सवारी का रोमांच लेने के लिए दोनों बड़ी उत्सुकता से बैठे, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह रोमांच एक मजेदार हादसे में बदल गया.वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल नीचे बैठे ऊंट पर बड़ी सावधानी से चढ़ते हैं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही ऊंट अचानक अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, दोनों सवारों का संतुलन बिगड़ जाता है.पलक झपकते ही दोनों गिर पड़ते हैं .

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:शीशा तोड़कर कार के पिछले हिस्से में घुसा घोड़ा, जानवर को फंसा देख इकट्ठा हुई लोगों की भीड़ (Watch Viral Video)

ऊंट से गिरा कपल

अब ये लोग कभी ऊंट पर नहीं बैठेंगे. यह वीडियो राजस्थान के मशहूर पुष्कर मेले का है. वीडियो में एक दंपति ऊंट की सवारी के लिए बैठता है. लेकिन जैसे ही ऊंट अचानक झटके से खड़ा होता है, दोनों नीचे धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं. pic.twitter.com/L4SiWtKGDn — Priya singh (@priyarajputlive) November 5, 2025

देखने वालों की हंसी नहीं थमी

घटना के बाद आसपास खड़े लोगों की हंसी छूट गई.कुछ लोग उन्हें उठाने दौड़े, तो कुछ मोबाइल निकालकर इस मजेदार पल को रिकॉर्ड करने लगे. गनीमत रही की इस दौरान कपल को चोटें नहीं आई.

सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया धमाल

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग इसे काफी पसंद कर रहे है.