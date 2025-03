VIDEO: बिल गेट्स और सचिन तेंदुलकर का वड़ा पाव ब्रेक हुआ वायरल! वीडियो में देखें क्रिकेट और टेक की जुगलबंदी

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और प्रसिद्ध परोपकारी बिल गेट्स ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ वड़ा पाव का आनंद लेते हुए एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो को उन्होंने इंस्टाग्राम पर "A snack break before we get to work" कैप्शन के साथ पोस्ट किया.

इस वीडियो में बिल गेट्स और सचिन तेंदुलकर एक बेंच पर बैठकर महाराष्ट्र की लोकप्रिय स्ट्रीट फूड वड़ा पाव का स्वाद चखते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के अंत में "Serving soon" लिखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आगे भी कुछ खास आने वाला है.

भारत दौरे पर गेट्स ने की प्रशंसा

बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत की यात्रा पर चर्चा करते हुए लिखा, "मैं यहां से नए विचारों के साथ लौटा क्योंकि भारत में प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं को रचनात्मक तरीकों से हल कर रहे हैं."

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आज भी टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने का अनोखा कारनामा भी किया है.

महाराष्ट्र के इस महान क्रिकेटर ने महज 16 साल की उम्र में 15 नवंबर 1989 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, जबकि वनडे में उनकी शुरुआत 18 दिसंबर 1989 को हुई थी. उन्होंने 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 34,357 रन बनाए, जिनका औसत 48.52 रहा.

वनडे और टेस्ट में अद्वितीय रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 18,426 रन बनाए, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर का गौरव भी सचिन के नाम है.

2011 विश्व कप जीतने का सपना हुआ पूरा

सचिन 2011 में भारत की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा किया. 1992 में अपना पहला विश्व कप खेलने के बाद, 2011 में यह खिताब जीतना उनके लिए बेहद खास रहा.

2008 से 2013 तक सचिन ने मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया और 2013 में टीम को आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

बिल गेट्स और सचिन तेंदुलकर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस अनोखे लम्हे को खूब पसंद कर रहे हैं और भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार और तकनीकी जगत के दिग्गज के बीच इस दिलचस्प बातचीत के बारे में जानने को उत्सुक हैं.