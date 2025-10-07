Indian Air Force Day 2025 Quotes: भारतीय वायुसेना दिवस पर दिग्गजों ये प्रेरक कोट्स भेजकर वायुसेना के जांबाज शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करें

Indian Air Force Day 2025: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 8 अक्टूबर 2025 को देश भर में वायुसेना दिवस मनाया (Indian Air Force Day) जाएगा. इस दिन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों एवं पायलटों को श्रद्धांजलि देना है. यह दिवस भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के गठन का प्रतीक है, और उन साहसी व्यक्तियों को सम्मानित करने का समय है, जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं, महत्वपूर्ण मिशनों, दैवीय आपदाओं समेत अन्य मानवीय प्रयासों में भाग लेते हैं. वायु सेना दिवस पर भारतीय वायुसेना की शक्ति प्रदर्शन के तहत देश के प्रमुख स्थानों पर परेड, हवाई प्रदर्शन और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. यहां इंडियन एयरफोर्स के शूरवीरों से संबंधित दिग्गजों के ये महत्वपूर्ण कोट्स दिये जा रहे हैं, जिन्हें इस दिवस का जश्न मनाने के लिए आप अपनों के बीच साझा कर वायुसेना के शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Indian Air Force Day 2025 Wishes: भारतीय वायु सेना दिवस के इन हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

भारतीय वायुसेना दिवस 2025 पर कुछ विशेष कोट्स

* ‘इतिहास में कोई भी वास्तविक बदलाव चर्चाओं से कभी हासिल नहीं हुआ है.’ - सुभाष चंद्र बोस

* ‘मुझे अफ़सोस है कि मेरे पास अपने देश पर कुर्बान होने के लिए सिर्फ एक ही जीवन है.’ -प्रेम रामचंद्रन

* ‘या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊँगा, या उसमें लिपटा हुआ वापस आऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर वापस आऊँगा.’ - कैप्टन विक्रम बत्रा

* ‘कुछ लक्ष्य इतने सार्थक होते हैं कि असफल होना भी गौरव की बात है.’ - कैप्टन मनोज कुमार पांडे

* ‘अनुशासन सेना की आत्मा है। यह छोटी संख्या को भी दुर्जेय बनाता है; सभी कमजोरों को सफलता और सभी को सम्मान दिलाता है.’ – जॉर्ज वाशिंगटन

* ‘युद्ध के मैदान में, सेना किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ने की शपथ लेती है. एक राष्ट्र के रूप में, हमारी यह प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जब वे घर लौटें, तो हम किसी भी पूर्व सैनिक को पीछे न छोड़ें.’ – डैन लिपिंस्की

* ‘हममें से जो कभी सेना में नहीं रहे, वे नहीं समझते कि सेना में सेवा करना कैसा होता है.’ - जीना बरेका

* ‘सैनिक कभी-कभी ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो उन्हें दिए गए आदेशों से भी ज़्यादा समझदारी भरे होते हैं.’ - ऑर्सन स्कॉट कार्ड, एंडर्स गेम

* ‘दुनिया एक खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो देखते हैं और कुछ नहीं करते,’ – अल्बर्ट आइंस्टीन

* ‘मैं भेड़ों के नेतृत्व वाली शेरों की सेना से नहीं डरता. मैं शेरों के नेतृत्व वाली भेड़ों से डरता हूं.’ – सिकंदर महान

* ‘अपने फौलादी पंखों और साहसिक कारनामों से, भारतीय वायुसेना ने युद्ध और शांति काल में राष्ट्र के हितों की रक्षा की है. इस पावन अवसर पर, मैं राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षार्थ उनके द्वारा दी गई अमूल्य सेवा और बलिदान को स्मरण करता हूं. -अमित शाह, गृहमंत्री भारत सरकार