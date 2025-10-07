Indian Air Force Day 2025 Wishes: भारतीय वायु सेना दिवस के इन हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Indian Air Force Day 2025 Wishes in Hindi: भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयर फोर्स डे (Indian Air Force Day) के स्थापना दिवस का जश्न हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है. इस साल यानी 2025 में वायु सेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रहा है. दरअसल, भारतीय वायु सेना की स्थापना भारत की आजादी के पहले ही हो गई थी. इसकी स्थापना IAF के तौर पर 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी. भारतीय वायु सेना दिवस पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही वायु सेना की तरफ से हिंडन वायु सेना अड्डे पर भव्य परेड का भी आयोजन किया जाता है. बता दें कि सन 1932 में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी बल के रूप में हुई थी. इसकी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को चार Westland Wapiti IIA बाय प्लेन से भरी गई थी. इस उड़ान में छह आरएएफ प्रशिक्षित अधिकारी और 19 हवाई सिपाही शामिल थे. उन्होंने नंबर 1 स्क्वाड्रन की नींव रखी थी.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सुरक्षा में वायु सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसके स्थापना दिवस पर वायु सेना के वीर जवानों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसके साथ ही उनके शौर्य और पराक्रम के लिए उनके प्रति सम्मान जाहिर किया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए भारतीय वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गौरतलब है कि आईएएफ ने सन 1936 में ए फ्लाइट के जरिए अपनी पहली कार्रवाई की थी, जब उसने नॉर्थ वजीरिस्तान में भारतीय सेना का समर्थन किया था. इसके बाद सन 1938 तक नंबर वन स्क्वाड्रन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था, फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आईएएफ के जवानों को बहादुरी और समर्पण के लिए 22 Distinguished Flying Crosses और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था. इसके बाद मार्च 1945 में इसके नाम के साथ रॉयल शब्द भी जोड़ा गया था, लेकिन भारत की आजादी के बाद सन 1950 में भारत देश के गणराज्य बनने के बाद आईएएफ से रॉयल शब्द हटाते हुए इसका पुनर्गठन किया गया और इसे भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयर फोर्स कहा जाने लगा.