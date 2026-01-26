India Republic Day 2026 Google Doodle: देशभर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम, गूगल ने डूडल बनाकर कुछ इस तरह देशवासियों को दी बधाई

Google Doodle

India Republic Day 2026 Google Doodle: भारत आज अपने 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर डूबा हुआ है. जहां एक ओर कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी एक आकर्षक डूडल के जरिए भारतवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. इस साल का डूडल पूरी तरह से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की अभूतपूर्व सफलताओं और भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कद को समर्पित किया गया है.

गूगल ने अपने डूडल में 'GOOGLE' अक्षरों को अंतरिक्ष के तत्वों, ग्रहों की कक्षाओं और उपग्रहों (Satellites) के साथ बेहद कलात्मक तरीके से बुना है. यह डूडल न केवल पिछले वर्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाता है, बल्कि गगनयान और आगामी चंद्र मिशनों जैसे भविष्य के लक्ष्यों की ओर भी संकेत करता है. यह भी पढ़े: Republic Day 2026 Messages: हैप्पी रिपब्लिक डे! 77वें गणतंत्र दिवस पर शेयर करें ये हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, GIF Greetings और Photo SMS

डूडल की विशेषता और थीम

2026 के इस खास डूडल में अंतरिक्ष अन्वेषण की झलक साफ दिखाई देती है. इसमें विभिन्न उपग्रहों और कक्षीय रास्तों को दर्शाया गया है, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं. पिछले साल (2025) जहां गूगल ने पुणे के कलाकार रोहन डाहोत्रे द्वारा बनाए गए वन्यजीव-आधारित डूडल के माध्यम से विविधता का संदेश दिया था, वहीं इस साल का विषय 'विज्ञान और अंतरिक्ष' पर केंद्रित है.

यह डूडल ऐसे समय में आया है जब इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने हाल ही में 2026 के लिए कई महत्वपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपणों की योजना साझा की है. गूगल का यह चित्रण न केवल एक उत्सव है, बल्कि आधुनिक भारत की वैज्ञानिक सोच के प्रति एक सम्मान भी है.

कर्तव्य पथ पर 'वंदे मातरम' की गूंज

डिजिटल जगत के इस उत्सव के बीच, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह का आयोजन हो रहा है. इस वर्ष की परेड का विषय 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' रखा गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगुवाई में आयोजित इस परेड में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं.

परेड और डिजिटल पहुंच

गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई. जो लोग दिल्ली में मौजूद नहीं हैं, उनके लिए डिजिटल माध्यमों पर व्यापक व्यवस्था की गई है:

लाइव स्ट्रीमिंग: दूरदर्शन (DD National) और पीआईबी (PIB) के यूट्यूब चैनलों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है.

दूरदर्शन (DD National) और पीआईबी (PIB) के यूट्यूब चैनलों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है. नारी शक्ति का प्रदर्शन: परेड में पहली बार कई महिला अधिकारियों द्वारा प्रमुख टुकड़ियों का नेतृत्व किया जा रहा है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग लाइव देख रहे हैं.

गूगल का यह डूडल आज दिन भर करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए देशभक्ति और गर्व का संदेश बना रहेगा. यह हमें याद दिलाता है कि भारत न केवल अपनी परंपराओं को सहेज रहा है, बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.