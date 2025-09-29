Dussehra 2025 Quotes: दशहरा साहस, सत्य और धर्म का पर्व है’ ऐसे कोट्स एवं शुभकामनाएं भेजकर विजयादशमी की मूल भावनाओं को जीवित रखें!

दशहरा 2025 (Photo Credits: File Image)

Dussehra 2025 Quotes: सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में एक है दशहरा (Dussehra), जिसे विजयादशमी (Vijayadashami) के नाम से भी जाना जाता है. यह पर्व हर वर्ष आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. इस दिन मंदिरों, घरों एवं पंडालों आदि में विविध आध्यात्मिक आयोजन किये जाते हैं. इस दिन देश भर में रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के दहन का आयोजन किया जाता है. विजया दशमी वस्तुतः अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की जीत के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है. यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में सत्य और धर्म को अपनाने तथा सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का संदेश भी देता है. इस अवसर के सेलिब्रेशन के लिए यहां कुछ कोट्स और शुभकामनाएं दिये जा रहे हैं, जिसे आप अपने ईष्ट-मित्रों को भेजकर इस दिवस का हिस्सा बन सकते हैं. यह भी पढ़ें: Vijaya Dashami 2025: दशहरा के दिन हथियारों की पूजा क्यों की जाती है? जानें दशहरा-पूजा, रावण-दहन के मुहूर्त, पूजा-विधि इत्यादि के बारे में!

विजयादशमी पर प्रेरणादायक कोट्स

* ‘दशहरा सिर्फ़ एक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह इस बात की भी याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा उस पर जीत होती है.’

* ‘दशहरा का दिन हमें सिखाता है कि बुराई कितना भी प्रबल हो, लेकिन सत्य हमेशा उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है.’

* ‘अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक भी उसे मिटा सकता है.’

* ‘हर साल रावण को जलाने से पहले अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को जलाएं.’

* ‘जब राम साथ हों, तब रावण से डरने की आवश्यकता नहीं होती.’

* ‘दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, यह हमें सिखाता है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है.’

* ‘जैसे प्रभु राम ने रावण का अंत किया, वैसे ही आप अपने जीवन की सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें.’

* ‘राम वही जो रावण को हराए, दशहरा वही जो बुराई को जलाए.’

विजयादशमी की शुभकामनाएं

* ‘दशहरा की अग्नि आपकी सभी चिंताओं को भस्म कर दे और आपको शांति, आनंद और समृद्धि प्रदान करे.’

* ‘दशहरा साहस, सत्य और धर्म का उत्सव है. ये मूल्य सदैव आपका मार्गदर्शन करें।"

* ‘आइए हम बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाएं,

* ‘दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है.’

* ‘सत्य और धर्म की राह पर चलना ही असली विजय है.’

* ‘विजयादशमी का यह पावन अवसर आपके जीवन में नई शुरुआत और नई प्रेरणा लाए.’