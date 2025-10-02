RSS की स्थापना के 100 साल पूरे, नागपुर में विजयादशमी उत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेता शामिल; VIDEO
(Photo Credits ANI)
 RSS Vijayadashami Celebration: देशभर में विजयादशमी (दशहरा) का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर नागपुर के ऐतिहासिक रेशीमबाग मैदान में भव्य विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया. यह आयोजन संगठन के शताब्दी वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसकी स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की थी.

कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद

कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे. यह भी पढ़े: PM Modi Dussehra Wishes: देशभर में दशहरे की धूम, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया; ‘बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व’

RSS की स्थापना के 100 वर्ष पूरे

रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में आरएसएस को "भारत का पवित्र वटवृक्ष" बताते हुए कहा कि यह संगठन विश्व की प्राचीनतम संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला सबसे पुराना संगठन है.