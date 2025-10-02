RSS की स्थापना के 100 साल पूरे, नागपुर में विजयादशमी उत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेता शामिल; VIDEO

(Photo Credits ANI)

RSS Vijayadashami Celebration: देशभर में विजयादशमी (दशहरा) का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर नागपुर के ऐतिहासिक रेशीमबाग मैदान में भव्य विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया. यह आयोजन संगठन के शताब्दी वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसकी स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की थी.