RSS की स्थापना के 100 साल पूरे, नागपुर में विजयादशमी उत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेता शामिल; VIDEO

कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद
कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे.
RSS की स्थापना के 100 वर्ष पूरे
#WATCH | Maharashtra: Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) #Vijayadashami2025 celebration underway in Nagpur
RSS chief Mohan Bhagwat, Union Minister Nitin Gadkari, Maharashtra CM Devendra Fadnavis and other dignitaries are present.
रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में आरएसएस को "भारत का पवित्र वटवृक्ष" बताते हुए कहा कि यह संगठन विश्व की प्राचीनतम संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला सबसे पुराना संगठन है.