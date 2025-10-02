VIDEO: गजब हाल है! दशहरे से पहले ही जला दिया रावण, भोपाल में नशे में धुत युवक-युवतियों ने सुबह-सुबह ही लगा दी आग

(Photo : X)

भोपाल: दशहरा के दिन जहां पूरे देश में शाम को रावण दहन की तैयारी हो रही थी, वहीं भोपाल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहाँ के बाग मुंगलिया इलाके में कुछ नशे में धुत युवकों ने सुबह-सुबह ही रावण के पुतले में आग लगा दी. यह सब तब हुआ जब शाम के भव्य कार्यक्रम की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं.

आयोजकों ने बताया कि जब वे सुबह करीब 6 बजे मैदान में पहुंचे, तो रावण के पुतले को धू-धू कर जलता देख उनके होश उड़ गए. यह पुतला शाम को दशहरा मनाने जुटी भीड़ के सामने जलाया जाना था.

वीडियो में सामने आई सच्चाई

इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो बना रहा एक शख्स यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है, "वे लाल रंग की कार में थे; उस तरफ भागे हैं. यहीं घूम रहे थे. कुछ लड़कियां भी थीं. सब नशे में थे और सिगरेट पी रहे थे. गाड़ी नई थी, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी; पुलिस को बुलाओ."

अब शाम को क्या होगा?

इस हरकत के बाद आयोजकों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. अब इतने कम समय में शाम के कार्यक्रम के लिए नया पुतला तैयार करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है.

आपको बता दें कि दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन देशभर में रावण के बड़े-बड़े पुतले जलाए जाते हैं, जिनमें पटाखे भरे होते हैं. लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं.