Aaj 28 January ka Panchang: दिशाशूल के कारण आज उत्तर दिशा में यात्रा न करें! जानें आज के शुभ एवं अशुभ समय तथा राहुकाल की स्थिति!

Aaj 28 January ka Panchang: हिंदू पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है. वस्तुतः पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र के समागम से तैयार किया जाता है, जिसका ज्योतिष शास्त्र में हमेशा जिक्र होता है. इसकी मदद से संपूर्ण दिन की हर बेला के शुभ और अशुभ समय का पता कर पाते हैं. उसी आधार पर हम अपने शुभ मंगल कार्यों का प्रबंधन करते हैं.

आज दिनांक 28 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदू मास के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 07.36 PM तक उपरांत अमावस्या, पिंगल संवत्सर विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946 (क्रोधी संवत्सर), नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 08.58 AM तक उपरांत उत्तराषाढ़ा. वज्र योग 11.51 PM तक, उसके बाद सिद्धि योग. करण विष्टि 08.10 AM तक, बाद शकुनि 07.36 PM तक, इसके बाद चतुष्पद 06.54 AM तक, बाद नाग. आज राहुकाल 03.23 PM से 04.45 PM तक है. सूर्य मकर राशि पर होंगे और चंद्रमा 02.52 PM तक धनु, तत्पश्चात मकर राशि पर संचार करेगा.ये भी पढ़े:Aaj 25 January 2025 Ka Panchang: आज षटतिला एकादशी व्रत! जानें एकादशी व्रत के उपाय, आज के पंचांग से जानें शुभ अशुभ एवं राहुकाल की स्थिति!

सूर्य एवं चन्द्रमा की स्थिति

सूर्योदय: 07.11 AM

सूर्यास्त: 05.57 PM

चन्द्रोदय: 07.09 AM

चन्द्रास्त: 04.41 PM

अग्निवास: आकाश: (07.35 PM) तक शिववास: श्मशान में (07.35 PM) तत्पश्चात गौरी के साथ

दिशा शूलः उत्तर

आज 28 जनवरी 2025, मंगलवार का पंचांग

तिथि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 07 . 36 PM उपरांत अमावस्या , पक्ष कृष्ण पक्ष वार मंगलवार नक्षत्र नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 08 . 58 AM तक उपरांत उत्तराषाढ़ा योग वज्र योग 11 . 51 PM तक , उसके बाद सिद्धि योग राहुकाल 03.16 PM से 04.36 PM सूर्योदय-सूर्यास्त 0 7 .11 AM से 0 5.5 7 PM चंद्रोदय-चंद्रास्त 0 7 . 09 AM – 04.41 PM दिशा शूल उत्तर चंद्रमा राशि चंद्रमा 02 . 52 PM तक धनु , तत्पश्चात मकर राशि पर सूर्य राशि सूर्य मकर राशि पर है

शुभ मुहूर्त, 28 जनवरी 2025

 ब्रह्म मुहूर्त 05.25 AM से 06.18 AM अभिजीत मुहूर्त 12.13 PM से 12.56 PM गोधुलि बेला 05.55 PM से 0621 PM निशिता काल 12.08 A M, (29 जनवरी) से 01.00 AM, (29 जनवरी) अमृत काल 02.06 AM, (29 जनवरी) से 03.40 AM, (29 जनवरी) विजय मुहूर्त 02.22 PM से 03.05 PM

आज का शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: 05.25 AM से 06.18 AM

अभिजित मुहूर्त: 12.13 PM से 12.56 PM

विजय मुहूर्त: 02.22 PM से 03.05 PM

गोधूलि मुहूर्त: 05.55 PM से 0621 PM

अमृत काल: 02.06 AM, (29 जनवरी) से 03.40 AM, (29 जनवरी)

निशिता मुहूर्त: 12.08 A M, (29 जनवरी) से 01.00 AM, (29 जनवरी)

अशुभ समय

राहुकालः 03.16 PM से 04.36 PM

यमगण्ड: 09.53 AM से 11.13 AM

आडल योग: 30.23 AM, (29 जनवरी) 29 से 07.11 AM, (29 जनवरी)

विडाल योग: 08.58 ए एम से 02.33 AM, (29 जनवरी)

गुलिक काल: 12.34 PM से 01.55 PM

दुर्मुहूर्त: 09.20 AM से 10.04 AM

वर्ज्य: 04.46 PM से 06.19 PM एवं 11.15 PM से 12.08 PM, (29 जनवरी)