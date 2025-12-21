Viral Video: महंगे दामों में बेचीं जा रही है रेलवे नीर की पानी की बोतल, ट्रेन में यात्री ने किया सवाल तो भड़का वेंडर
Water bottles are being sold at exorbitant prices (Credit-@nedricknews)

Viral Video: ट्रेनों (Trains) में खाने पीने की वस्तुओं के रेट तय किए होते है. ऐसे ही रेलवे की तरफ से जो पानी की बोतल नीर बेचीं जाती है, उसका रेट 14 रूपए है. लेकिन इस बोतल को ट्रेन में 20 और 30 रूपए में बेचा जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें एक वेंडर यात्री को इस बोतल का रेट 20 रूपए बताता है. इसके बाद जब यात्री महंगी बोतल को लेकर सवाल पूछता है तो वेंडर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद यात्री से कहता है, 30, 40, 50, 60 रूपए की बोतल है.

इसके बाद जब इस वेंडर का वीडियो ग्राहक बनाने लगता है तो ग्राहक के साथ वेंडर हाथापाई करने लग जाता है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्स्प्रेस में यात्री के साथ जमकर मारपीट, पीड़ित ने लगाया BJP नेता पर आरोप, झांसी का वीडियो आया सामने

महंगे दाम पर बेचीं जा रही है पानी की बोतलें

वीडियो बनाने पर हुई हाथापाई

जब यात्री इस पूरे मामले का (Video Recording) करने लगता है, तो वेंडर और ज्यादा आक्रामक हो जाता है. वीडियो में दोनों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, जिससे ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों का ध्यान भी इस ओर चला जाता है.

यात्रियों में नाराजगी

यात्रियों का कहना है कि अगर रेलवे द्वारा तय रेट होने के बावजूद खुलेआम मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ऐसे वेंडरों के खिलाफ सख्त (Action) लिया जाए, ताकि यात्रियों को लूटा न जाए.

 