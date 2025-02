Video: प्रयागराज में सीएम योगी का स्वच्छता अभियान, अरैल घाट पर सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश

CM Yogi Participates in a cleanliness drive

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर स्वच्छ भारत अभियान को और मजबूती दी. इस दौरान उन्होंने घाट की सफाई की और लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने का संकल्प दिलाया.

26 फरवरी को महाकुंभ 2025 का समापन हुआ, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी संगम तट पर उमड़ रही है. इसी के मद्देनजर सीएम योगी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अरैल घाट पर सफाई अभियान चलाया. उन्होंने झाड़ू लगाई, गंगा तट से कचरा हटाया और घाट को स्वच्छ रखने का संदेश दिया.

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर: CM योगी.

सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों की सफाई में जनभागीदारी जरूरी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो सके.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज एक पवित्र तीर्थस्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं. इसलिए यहां की स्वच्छता बनाए रखना न केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath participates in a cleanliness drive at Arail Ghat in Prayagraj. pic.twitter.com/MrNRNBiIr8

