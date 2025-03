Who Is Muhammad Abbas? जानिए कौन हैं पाकिस्तान में जन्मे न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी मुहम्मद अब्बास, डेब्यू मैच में सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ रचा इतिहास

मुहम्मद अब्बास(Credits: @BLACKCAPS / X)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 29 मार्च(शनिवार) को नेपियर (Napier) के मैकलीन पार्क स्टेडियम (McLean Park Stadium) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 AM से खेला जा रहा हैं. न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज मुहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में इतिहास रच दिया. 21 वर्षीय दाएं हाथ के ऑलराउंडर अब्बास ने NZ vs PAK पहले वनडे 2025 में सिर्फ 26 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनका अर्धशतक महज 24 गेंदों में पूरा हुआ, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा वनडे डेब्यू पर सबसे तेज़ अर्धशतक है. यह भी पढ़ें: पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया 345 रनों का विशाल लक्ष्य, मार्क चैपमैन ने ठोका तूफानी सेंचुरी, देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मुहम्मद अब्बास: पाकिस्तान में जन्म, न्यूज़ीलैंड से डेब्यू

मुहम्मद अब्बास का जन्म 29 नवंबर 2003 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था. दिलचस्प बात यह है कि अब्बास के पिता अज़हर अब्बास खुद एक पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज रह चुके हैं. हालांकि, वह पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सके और बाद में न्यूज़ीलैंड चले गए, जहां उन्होंने कोचिंग में करियर बनाया. अज़हर अब्बास अब NZC लेवल-3 क्रिकेट कोच हैं और न्यूज़ीलैंड क्रिकेट से जुड़े हुए हैं.

ड्रीम डेब्यू: 24 गेंदों में वनडे इतिहास का सबसे तेज़ अर्धशतक

NZ vs PAK 1st ODI 2025 में जब मुहम्मद अब्बास छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, तब न्यूज़ीलैंड की स्थिति मज़बूत थी, लेकिन उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 52 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. अब्बास की इस विस्फोटक पारी ने न्यूज़ीलैंड को 344/9 के बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

मुहम्मद अब्बास: क्रिकेट करियर और रिकॉर्ड्स

