BREAKING: यूपी के बागपत में बड़ा हादसा, जैन निर्वाण मोहत्सव के दौरान स्टेज टूटा, 5 लोगों की मौत, 40 जख्मी; VIDEO

Baghpat Tragedy: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में जैन निर्वाण मोहत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां कार्य्रकम के दौरान स्टेज टूटने से पांच लोगों की जान चली गई, जबकि40 लोग घायल हुए हैं .हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे को लेकर जिले की डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि घटना में लगभग 40 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी. सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया. 20 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है. हादसे में 5 लोगों की मौत हुई हैं. वहीं घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई, और पुलिस व प्रशासन राहत कार्य में जुट गए हैं. हादसे के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुर्घटना के बाद लोग मदद के लिए चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Delhi Kalkaji Mandir Stage Tragic: कालकाजी मंदिर हादसा, आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज, स्टेज टूटने से मची भगदड़ में 1 की मौत 17 लोग हुए हैं जख्मी- VIDEO

Major accident during the Lord Aadinath "Nirvan Ladoo event" in Baraut area in UP's Baghpat district. Several feared trapped and injured after a makeshift wooden log structure at Manstambh premises collapsed.

Warning: Disturbing video. pic.twitter.com/2DTcSuhhKG

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 28, 2025