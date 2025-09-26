Ballia Shocker: स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज, वीडियो आया सामने; VIDEO
Credit-(X,@8E31kYZlXjGW2Oy)

बलिया, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया जिले (Ballia District) में जीराबस्ती गांव में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर स्कूल से घर लौट रही दो सगी बहनों की पानी में गिरे हाई वोल्टेज तार (High Voltage Wire) की चपेट में आने से मौत हो गई.मृतकों की पहचान 15 साल की आंचल यादव और 12 साल की अल्का यादव के रूप में हुई है. आंचल क्लास 9 और अल्का क्लास 6 की छात्रा थीं. दोनों बहनें रोज की तरह स्कूल से घर लौट रही थीं.रास्ते में पानी भरा हुआ था, जिसमें टूटा हुआ करंट युक्त तार गिरा था. जैसे ही वे पानी में उतरीं, करंट फैल गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में और बच्चियों के परिवार में मातम फैल गया है. इस घटना में बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आई है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर @8E31kYZlXjGW2Oy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jalaun Shocker: पानी पूरी खाते हुए हाई टेंशन तार युवक पर गिरा, जालौन में सड़क पर ही झुलसकर हुई मौत

बच्चियों की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

 

दोनों बच्चियों के पिता हरेराम यादव, यूपी पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं और गोरखपुर में तैनात हैं. परिवार की इकलौती बेटियों के निधन से पूरे घर में मातम पसरा हुआ है. गांवभर में गम और शोक का माहौल है.गांव के लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से पानी जमा हो रहा था और तारों की खराब हालत को लेकर कई बार शिकायत (Complaint) की गई थी, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया. घटना के बाद बिजली काटने में भी 5-6 मिनट की देर हुई, जिससे हादसा हुआ.

प्रशासन का बयान और कार्रवाई का आश्वासन

 

बलिया के जिलाधिकारी (District Magistrate) मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों की मौत करंट लगने से हुई है. उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस घटना के बाद पीड़ित मां सुनीता यादव ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर जूनियर इंजिनियर आशुतोष पांडे और एसडीओ पर मामला दर्ज कराया है.जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया है और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रूपए मुआवजा दिया है.

 