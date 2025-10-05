Moradabad: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 गार्डों के बीच जमकर मारपीट, दोनों को किया गया सस्पेंड, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@bstvlive)

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के बीच मारपीट की कई घटनाएं आपने देखनी होगी. लेकिन मुरादाबाद (Moradabad) के रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर रेलवे कर्मचारियों के बीच ही मारपीट देखने को मिली. यहां पर गार्ड लॉबी में दो गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई. बताया जा रहा है की किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले विवाद हुआ और इसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारी झगड़ा रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन काफी समय तक विवाद थम नहीं पाया. इस दौरान कर्मचारी इन्हें रोकने का प्रयास करते रहे. लेकिन ये नहीं माने.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Deoria: RPF इंस्पेक्टर को किन्नरों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा, उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन पर किया बवाल, VIDEO आया सामने

गार्डों के बीच मारपीट

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

इस झगड़े का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होते ही रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों की अनुशासनहीनता को लेकर सवाल उठने लगे.

दोनों हुए सस्पेंड

बताया जा रहा है की झगड़े में शामिल गार्डों (Train Guards) के नाम संजय गंगवार और मनीष कुमार हैं. रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है.साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं.