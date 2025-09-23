VIDEO: मुंबई से सटे Vasai के कलंब बीच पर टूरिस्ट को ले जा रही कार समुद्र में फंसी, लोगों की मदद से बची पर्यटकों की जान
Credit-(X,@News9Tweets)

मुंबई, महाराष्ट्र: अभी बारिश का मौसम शुरू है और ऐसे में पूरे मुंबई (Mumbai) में जोरदार बारिश हो रही है. इसी दौरान मुंबई से सटे वसई (Vasai) के कलंब बीच (Kalamb Beach) से एक हादसा सामने आया है. जहां पर एक स्कॉर्पियो कार समुद्र में फंस गई. कार अरब सागर के पानी में बुरी तरह फंस गई और इसमें बैठे टूरिस्ट (Tourist) भी घबरा गए थे. गाड़ी रेत में फंस गई और धीरे धीरे पानी में समा रही थी. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इनकी मदद की. स्थानीय लोग आगे आए और रस्सियों से सभी मिलकर गाड़ी को खींचने लगे. यह नजारा मानो इंसानों और समुद्र के बीच रस्साकशी जैसा लग रहा था.

आखिरकार मेहनत रंग लाई और गाड़ी को सुरक्षित किनारे पर खींच लिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @News9Tweets नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Juhu Beach: नशे में की मुंबई के जुहू बीच पर रफ्तारभरी ड्राइविंग, पुलिस ने कार जब्त कर तीन लोगों को हिरासत में लिया; देखें VIDEO

कार वसई के बीच में  फंसी

बाल बाल बची लोगों की जान

इस कार (Car) के पानी में डूबने के कारण इसमें बैठे टूरिस्ट भी घबरा गए. लेकिन समय रहते लोगों की सतर्कता और मदद से सभी की जान बच गई. इस हादसे में भी किसी को भी चोट नहीं आई है.

पहले भी सामने आ चुके है ऐसे हादसे

बता दें की कुछ महीने पहले भी मुंबई (Mumbai) से सटे एक बीच पर एक टूरिस्ट वाहन समुद्र के पानी में फंस गया था. जिसके कारण पुलिस (Police) और रेस्क्यू टीम और आसपास मौजूद लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया था.

 