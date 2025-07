Juhu Beach: नशे में की मुंबई के जुहू बीच पर रफ्तारभरी ड्राइविंग, पुलिस ने कार जब्त कर तीन लोगों को हिरासत में लिया; देखें VIDEO

Mumbai Juhu Beach Car Video: मुंबई के जुहू बीच पर शराब के नशे में कार चलाना तीन युवकों को भारी पड़ गया. कार के रेत में फंसने के बाद पुलिस ने मामले में कार को जब्त कर तीनों को हिरासत में लिया है. यह पूरी घटना 11 जुलाई की रात करीब 8 बजे की है, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार संताक्रूज़ पुलिस स्टेशन के कॉन्स्टेबल नितिन जयभाये ने जुहू बीच पर एक कार को तेज़ गति में दौड़ते देखा. कुछ ही क्षणों में कार ने दिशा बदली और सीधे समुद्र की ओर बढ़ गई। कार गीली रेत में फंस गई और वहीं रुक गई. यह भी पढ़े: Viral Video: शख्स ने स्कूटी को बना दिया चलता फिरता BAR, गाड़ी की डिक्की में मिला अंग्रेजी शराब का जखीरा, हल्द्वानी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Three men were detained by Santacruz police for drunk driving after a reckless joyride on Juhu beach ended with their car stuck in the sea.

The incident took place around 8 pm on July 11 when the trio — Najib Abdul Sayed from Andhra Pradesh, Tarun Yadav from Khar West, and… pic.twitter.com/r4JzORxHUa

