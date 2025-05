Indian Navy Underwater Mine Test: समंदर की गहराई में भी नहीं बचेगा दुश्मन! भारत ने किया सबसे एडवांस अंडरवाटर माइन का सफल परीक्षण, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ीं (Watch Video)

Indian Navy Underwater Mine Test: देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर अत्याधुनिक अंडरवॉटर नेवल माइन का सफल परीक्षण किया है. सोमवार, 5 मई 2025 को रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और इसे देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक मील का पत्थर बताया. इस माइन का नाम है Multi-Influence Ground Mine (MIGM), जिसे DRDO की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL), विशाखापत्तनम ने डिजाइन और डेवलप किया है.

इसमें कई आधुनिक सेंसर लगे हैं जो समुद्र में चलने वाले जहाजों और पनडुब्बियों से निकलने वाली आवाज, चुंबकीय प्रभाव और दबाव को पहचान सकते हैं. यानी ये माइन दुश्मन के किसी भी 'स्टेल्थ' हमले को भी भांप सकता है.

The @DRDO_India and @indiannavy successfully undertook combat firing (with reduced explosive) of the indigenously designed and developed Multi-Influence Ground Mine (MIGM).

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has complimented DRDO, Indian Navy and the Industry on this… pic.twitter.com/pOvynpBcr5

— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) May 5, 2025