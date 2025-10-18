VIDEO: जयपुर में बिक रही है 1,11000 रुपए किलो वाली मिठाई, नाम है 'स्वर्ण प्रसादम.. लाखों में भाव के बावजूद लोगों की डिमांड

Credit-(X,ANI)

जयपुर, राजस्थान: दिवाली (Diwali) त्यौहार है खुशियां बांटने का, एक दुसरे को बधाई देने का, दिवाली के मौके पर बाजार सज चुके है. मिठाइयों की दुकानें भी सज चुकी है. आपने आज तक महंगी मिठाईयां देखी होगी. लेकिन इस मिठाई का भाव सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. जयपुर की एक मिठाई दुकान ने परंपरा को लग्जरी का नया रूप दे दिया है. वैषाली नगर स्थित बुटीक स्वीट शॉप त्योहार (Tyohaar) ने 24 कैरेट सोने और चांदी से बनी प्रीमियम मिठाइयां लॉन्च की हैं, जिनकी कीमत 45,000 रूपए से लेकर 1.11 लाख प्रति किलो तक है.बताया जा रहा है की इस मिठाई को खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिए जा रहे है.

इस मिठाई को 'स्वर्ण प्रसादम ' (Swarn Prasadam) नाम दिया गया है और इसका भाव 1 लाख 11 हजार रूपए प्रति किलो है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ANI ने शेयर किया है.ये भी पढ़े:Diwali Soan Papdi Memes: सोन पापड़ी कैसे बनी दिवाली की ‘नेशनल मिठाई’? त्योहार आते ही मजेदार वायरल होने लगते हैं मजेदार मीम्स

भारत की सबसे महंगी मिठाई

स्वर्ण प्रसादम ' मिठाई की खासियत

दुकान की दो खास पेशकशें स्वर्ण भस्म पाक (Swarn Bhasm Paak) और चांदी भस्म पाक (Chaandi Bhasm Paak) इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं. स्वर्ण भस्म पाक को खाने योग्य सोने (Edible Gold) से तैयार किया गया है, जबकि चांदी भस्म पाक में सिल्वर ऐश (Silver Ash) का उपयोग किया गया है.

सीए से बनी उद्यमी अंजलि जैन का अनोखा कॉन्सेप्ट

इस लग्जरी मिठाई के पीछे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से उद्यमी बनीं अंजलि जैन ने एएनआई को बताया कि यह विचार उन्हें आयुर्वेद और भारतीय खानपान परंपरा के प्रति अपने जुनून से मिला.आज यह भारत की सबसे महंगी मिठाई है, जिसकी कीमत 1,11,000 रूपए प्रति किलो है. इसकी पैकिंग ज्वेलरी बॉक्स में की जाती है और इसमें चिलगोजा जैसे प्रीमियम ड्राईफ्रूट का उपयोग होता है.

सोने की राख और केसर की परत

अंजलि के अनुसार, मिठाई में 24 कैरेट असली सोना (Swarna Bhasma) मिलाया गया है, जिसे (Gold Ashes ) भी कहा जाता है. इसके ऊपर सोने की वर्क लगाई गई है, जो जैन मंदिर से खरीदी गई है और पूरी तरह (Animal cruelty-free) है.साथ ही मिठाई को केसर की परत से कोट किया गया है और ऊपर से पाइन नट्स (Chilgoza) से सजाया गया है.

आयुर्वेद से जुड़ी परंपरा

अंजलि जैन ने बताया कि मिठाई में इस्तेमाल की गई सोने और चांदी की भस्म भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा से प्रेरित है.'हमारी मिठाई में इस्तेमाल किया गया गोल्ड ऐश (Gold Ash) आयुर्वेद से लिया गया है. जो चीज भारतीय परंपरा को दर्शाती है, वह अनमोल होती है.