Pune Road Accident: फ्लाईओवर पर टेम्पो पलटने से लोहे का सामान नीचे बाइक सवार पर गिरा, युवक हुआ घायल, पिंपरी चिंचवड में हुआ अजीब एक्सीडेंट; VIDEO

पुणे, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में एक अजीब एक्सीडेंट सामने आया है. जहांपर फ्लाईओवर पर एक टेम्पो एक्सीडेंट में पलटी हो गया और इस टेम्पो में रखा हुआ लोहे का सामान नीचे सड़क पर एक बाइक सवार पर गिरा.जिसके कारण बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. ये घटना भोसरी क्षेत्र के छावा चौक के पास हुई. जानकारी के अनुसार, टेम्पो चालक वाहन को फ्लाईओवर पर लेकर जा रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और टेम्पो पलट गया. इसके साथ ही उसमें भरे लोहे के जॉब ऊपर से नीचे सड़क पर गिर पड़े.उसी समय रितेश घोगरे नाम का बाइक सवार नीचे से गुजर रहा था.लोहे के टुकड़े गिरते देख रितेश ने अपनी बाइक तेज करके वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक भारी टुकड़ा उनके सिर पर आ गिरा. जोरदार टक्कर से वे तुरंत सड़क पर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया.

पिंपरी चिंचवड में अजीब एक्सीडेंट

गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती

डॉक्टरों के अनुसार, रितेश को सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है.इस बीच पुलिस ने टेम्पो चालक अनिल सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर भोसरी थाने में मामला दर्ज किया है.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

यह पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग पर चिंता जता रहे हैं.