Satna Shocker: बीजेपी नेता पुलकित टंडन पर ब्यूटी पार्लर संचालिका और उसकी मां से मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज
सतना में बीजेपी नेता ने महिला पर हमला किया (Photo Credits: X/@vishnukant_7)

सतना: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) जिले से सत्ता पक्ष के एक नेता की दबंगई का मामला सामने आया है. बीजेपी (BJP) के मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन (Pulkit Tandon) पर एक युवती और उसकी बुजुर्ग मां के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

पीड़िता, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलकित टंडन के कर्मचारी आर.के. नामदेव का फोन आया था. उसने फोन पर टंडन से बात कराई, जिन्होंने दावा किया कि एक ग्राहक आया है जिसे ब्यूटी पार्लर की सेवाओं की तत्काल जरूरत है. पीड़िता ने शुरू में देर रात होने के कारण मना किया, लेकिन दबाव डालने पर वह टंडन के व्यापारिक प्रतिष्ठान (गोदाम) पर पहुंच गई.

शराब के नशे में बदसलूकी और मारपीट

शिकायत के अनुसार, जब युवती गोदाम के अंदर पहुंची, तो वहां कथित तौर पर पुलकित टंडन शराब पी रहे थे. पीड़िता ने जब वहां से जाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

तभी युवती के पीछे-पीछे वहां पहुंची उसकी मां और भाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. आरोप है कि जब भाई ने इस पूरी घटना का मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसका फोन छीनकर तोड़ दिया. इस हमले में युवती और उसकी मां दोनों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

सतना में एक महिला और उसकी मां पर हमला करने के आरोप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर दर्ज किया गया केस

वीडियो वायरल और पुलिसिया कार्रवाई

बुधवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर मारपीट और खींचतान देखी जा सकती है. फुटेज सामने आने के बाद सतना की नागौद पुलिस ने पुलकित टंडन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(A), 115(2), 351(3), 3(5) और 324(4) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है.

बीजेपी ने जारी किया नोटिस

मामला तूल पकड़ते देख भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेता पर कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी ने मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.