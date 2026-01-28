Mumbai: गिरगांव में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से 1 साल के मासूम की मौत; दादी गंभीर रूप से घायल

गिरगांव में दर्दनाक हादसा (Photo Credits: X)

मुंबई: दक्षिण मुंबई (South Mumbai) के गिरगांव (Girgaon) इलाके में मंगलवार, 27 जनवरी को एक हृदयविदारक घटना सामने आई. खेतवाडी (Khetwadi) की संकरी गलियों में एक स्कूल बस (School Bus) की चपेट में आने से एक वर्षीय मासूम बच्चे (Toddler) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 68 वर्षीय दादी (Grandmother) गंभीर रूप से घायल हो गईं. यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार सड़क पार कर रहा था और खड़ी बस अचानक आगे बढ़ गई.

घटना दोपहर लगभग 12:15 बजे खेतवाडी की 10वीं और 11वीं गली के पास, निर्माण निकेतन सोसाइटी के सामने हुई. मृतक बच्चे की पहचान अबीर व्यास के रूप में हुई है. अबीर अपनी दादी चंद्रकला व्यास की गोद में था. वे अपनी 5 साल की चचेरी बहन को स्कूल बस से लेने के लिए बस स्टॉप पर गए थे.

चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, बच्ची के बस से उतरने के बाद दादी उसे हाथ से पकड़कर और अबीर को गोद में लेकर बस के ठीक सामने से सड़क पार कर रही थीं. तभी चालक ने कथित तौर पर बिना देखे बस आगे बढ़ा दी, जिससे तीनों उसकी चपेट में आ गए. अबीर बस के अगले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई. यह भी पढ़ें: Republic Day 2026 Tragedy in Mumbai: विक्रोली में लाउडस्पीकर गिरने से 3 साल की मासूम की मौत; रूह कंपा देने वाला वीडियो आया सामने

स्कूल बस ने एक छोटे बच्चे और उसकी दादी को मार दी टक्कर

घायलों की स्थिति

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. दादी चंद्रकला व्यास को शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें गिरगांव के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी स्थिति नाजुक लेकिन स्थिर बताई जा रही है. 5 साल की बच्ची को पैर में मामूली चोटें आई हैं.

परिजनों ने बताया कि अबीर आमतौर पर घर पर ही रहता था, लेकिन मंगलवार को वह अपनी बहन से मिलने की जिद करने लगा, जिसके कारण उसकी दादी उसे साथ ले गई थीं. अबीर का पहला जन्मदिन पिछले दिसंबर में ही मनाया गया था.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

डी.बी. मार्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस चालक संभाजी वाखरे (46) को हिरासत में ले लिया है. वाखरे पिछले 10 वर्षों से स्कूल बस चला रहा है.

कानूनी धाराएं: पुलिस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और खतरनाक ड्राइविंग के तहत मामला दर्ज कर रही है.

पुलिस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और खतरनाक ड्राइविंग के तहत मामला दर्ज कर रही है. जांच: पुलिस ने ड्राइवर के खून के नमूने लिए हैं ताकि यह पता चल सके कि वह शराब के नशे में तो नहीं था. इलाके के सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है.

संकरी गलियों में सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने गिरगांव जैसे भीड़भाड़ वाले आवासीय इलाकों में स्कूल बसों के संचालन और सुरक्षा मानकों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. खेतवाडी की गलियां बेहद संकरी हैं, जहां पैदल यात्रियों और भारी वाहनों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है. स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि स्कूल बस चालकों को 'ब्लाइंड स्पॉट्स' के प्रति अधिक जागरूक रहने और पिक-अप/ड्रॉप के समय सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए जाएं.