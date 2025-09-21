VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरा यात्री गेट से लटका, RPF जवान की बहादुरी से बची बुजुर्ग की जान, चेन्नई का वीडियो आया सामने

चेन्नई, तमिलनाडु: रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर रोजाना हादसे की कई घटनाएं सामने आती है. कई बार ट्रेन में उतरने और चढ़ने के दौरान भी यात्री गिरकर घायल हो जाते है, या फिर उनकी मौत हो जाती है. तमिलनाडु (Tamil Nadu) के चेन्नई (Chennai) से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. ये चेन्नई पार्क स्टेशन (Chennai Park Station) का वीडियो बताया जा रहा है. इस दौरान एक मेमू ट्रेन चलने लगती है और एक बुजुर्ग यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते है और इसी दौरान उनका पैर फिसलता है और वे ट्रेन के गेट पर लटक जाते है. इसके बाद वे घसीटते है और इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ (RPF) जवान तेजी से दौड़ते है और उन्हें वहां से बाहर खींचते है.
जिसके कारण इस बुजुर्ग की जान बच गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @RPF_INDIA नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Betul Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में बुजुर्ग गिरा, RPF जवान ने तुरंत दौड़कर बाहर खींचा, मौत के मुंह से बचाई जान, बैतूल का वीडियो आया सामने; VIDEO
चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिरा बुजुर्ग यात्री
Exemplary service!#RPF Constable Ajay Singh saved a 71-year-old passenger from a near-fatal accident at #Chennai Park while boarding a moving train.#MissionJeevanRaksha#StayAlertStaySafe #YourSafetyMatters@rpfsrly @RailMinIndia pic.twitter.com/nWRWBoxk0o
— RPF INDIA (@RPF_INDIA) September 19, 2025
आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना 17 सितंबर को चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन (Chennai Park Station) पर हुई. 71 वर्षीय यात्री दयालन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही ईएमयू ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. तेज़ रफ्तार ट्रेन पर चढ़ते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगे. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) कांस्टेबल अजय सिंह ने स्थिति को तुरंत भांप लिया. उन्होंने बिना समय गंवाए दौड़कर यात्री को ट्रेन से खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. उनकी सतर्कता और फुर्ती से एक बड़ी दुर्घटना टल गई.
बुजुर्ग यात्री की बाल बाल बची जान
कांस्टेबल की तत्परता से यात्री दयालन को गंभीर चोट लगने से बचा लिया गया. बाद में उन्हें इलाज उपलब्ध करवाया गया और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.इस घटना के बाद रेलवे (Railway) अधिकारियों ने (RPF) कांस्टेबल अजय सिंह की बहादुरी और सतर्कता की सराहना की. रेलवे प्रशासन ने कहा कि उनकी त्वरित कार्रवाई ने यात्री की जान बचा ली.