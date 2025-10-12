Rajmata Vijayaraje Scindia Jayanti: राजमाता विजयाराजे सिंधिया का सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र का सपना आत्मनिर्भर भारत से होगा पूरा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती (Rajmata Vijayaraje Scindia Jayanti) पर उन्हें नमन किया. पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके विचारों और आदर्शों को प्रेरणास्रोत बताया. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर कोटि-कोटि नमन. समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने जनसंघ और भाजपा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विजयाराजे सिंधिया जी हमारी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरी आस्था रखती थीं और उन्हें संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए भी सदैव कार्यरत रहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया. संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ चुनिंदा व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया शामिल थीं. उन्होंने कहा कि राजमाता जी केवल एक वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थीं, बल्कि एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक भी थीं. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद के दशकों तक कई महत्वपूर्ण पड़ावों को देखा और अपना पूरा जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया. यह भी पढ़ें : Sonipat Road Accident: सोनीपत में तेज रफ्तार कार रोड रोलर से टकराई, कांग्रेस नेता के बेटे समेत 4 की मौत

पीएम ने आगे कहा कि राजमाता राजपरिवार से होने के बावजूद, उनके पास सब कुछ होते हुए भी, उन्होंने एक मां की तरह जनसेवा में अपना जीवन खपा दिया. उन्होंने कहा कि सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत राजमाता का सपना था. उनके इस सपने को हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से पूरा करेंगे. राजमाता की प्रेरणा हमारे साथ है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अपने जीवन का हर क्षण लोक कल्याण व अंत्योदय की उन्नति के लिए समर्पित कर देने वाली, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता की त्रिवेणी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं. पूज्य अम्मा महाराज जी स्नेह, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थीं. यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला. जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को आपने मध्य प्रदेश में जिस सेवा एवं समर्पण के भाव से सींचकर सशक्त बनाया, वह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति आजीवन अडिग रहने वाली श्रद्धेय राजमाता के प्रखर विचार सदैव हमें राष्ट्र की सेवा व जनकल्याण के लिए प्रेरित करते रहेंगे.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट में लिखा कि राजसी वैभव को त्यागकर जन-सेवा, लोकतंत्र और राष्ट्रवादी विचारधारा के सशक्तीकरण हेतु अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाली, भाजपा की संस्थापक सदस्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. त्याग, संघर्ष और सेवा की प्रतिमूर्ति राजमाता ने राष्ट्र को जो दिशा दी, वह भारत की एकता और अखंडता को सदैव बल देती रहेगी.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पोस्ट में लिखा कि सेवा, त्याग और सादगी की प्रतिमूर्ति, भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन अर्पित करता हूं. उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जन कल्याण और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित कर दिया. गरीबों और वंचितों के लिए उनके अद्वितीय प्रयास सशक्त भारत के निर्माण में हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं.