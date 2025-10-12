Sonipat Road Accident: सोनीपत में तेज रफ्तार कार रोड रोलर से टकराई, कांग्रेस नेता के बेटे समेत 4 की मौत

Representational Image | ANI

सोनीपत, 12 अक्टूबर : जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे (Jammu-Katra Expressway) पर शनिवार मध्यरात्रि भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हो गया, जिसमें चार युवकों की मौत हो गई. हादसा सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में रूखी टोल टैक्स के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क निर्माण कार्य में लगे रोड रोलर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों ने भी दम तोड़ दिया. हादसे की खबर से पूरे इलाके में मातम पसर गया है.

चारों युवक हरियाणा के रोहतक जिले के गांव घिलौड़ के रहने वाले थे. हादसे में जान गंवाने वालों में अंकित, लोकेश, दीपांकर और सोमबीर शामिल हैं. इनमें से एक, सोमबीर, रोहतक ग्रामीण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलवान रंगा का बेटा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात के समय विजिबिलिटी कम थी और हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण रोड रोलर सड़क पर खड़ा था. तेज रफ्तार में आ रही कार सीधी जाकर रोड रोलर से भिड़ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त कार से एक शव और तीन घायलों को निकाला. घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई. यह भी पढ़ें:अलीगढ़: 6 साल का इश्क, 3 लाख की सुपारी, फिर प्रेमी का मर्डर…अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार

पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और संभवत: चालक को आगे खड़े रोड रोलर का अंदाजा नहीं लग पाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन सड़क पर रात के समय उचित संकेत और बैरिकेडिंग नहीं थी, जिससे इस तरह का हादसा हुआ. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.