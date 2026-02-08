Rajasthan: जैसलमेर के पास स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में लगी आग, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा; सभी यात्री सुरक्षित (Watch Video)

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

जैसलमेर, 8 फरवरी 2026: राजस्थान (Rajasthan) के जैसलमेर (Jaisalmer) जिले में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया. दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस (Swarn Nagari Express) के एक कोच के नीचे अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, लोको पायलट (Loco Pilot) की सूझबूझ और रेलवे स्टाफ (Railway Staff) की त्वरित कार्रवाई की वजह से किसी भी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और ट्रेन सुरक्षित अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई. यह भी पढ़ें: सूरजकुंड मेला हादसा: झूला गिरने से इंस्पेक्टर की मौत के बाद भी जारी रहेगा मेला; एम्यूजमेंट एरिया जांच के लिए सील

लोको पायलट की सतर्कता ने बचाई जान

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना जैसलमेर के जेठा चंदन रेलवे स्टेशन के पास हुई. चलती ट्रेन के एक कोच के निचले हिस्से से धुआं और लपटें उठती देख लोको पायलट ने तुरंत खतरे को भांप लिया. पायलट ने बिना देरी किए ट्रेन को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया, जिससे आग को फैलने से रोका जा सका.

ट्रेन रुकते ही रेलवे स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों (Fire Extinguishers) की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया. कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

यात्रियों में मची दहशत

जिस समय आग लगी, ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. अचानक ट्रेन रुकने और धुएं की खबर फैलते ही यात्रियों के बीच दहशत का माहौल बन गया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग बुझने के बाद पूरी सुरक्षा जांच की गई और यात्रियों को शांत कराया गया. इसके बाद ट्रेन को जैसलमेर के लिए रवाना किया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है.

आग के कारणों की जांच शुरू

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. रेलवे अधिकारियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं. तकनीकी टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या आग ब्रेक बाइंडिंग या किसी अन्य यांत्रिक खराबी (Short Circuit) के कारण लगी थी.

पृष्ठभूमि: राजस्थान में बढ़ती रेल दुर्घटनाएं

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों में यह दूसरी ऐसी घटना है. इससे पहले 14 जनवरी को पोखरण रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में प्रस्थान से ठीक पहले आग लग गई थी. बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने रेल सुरक्षा और रखरखाव मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.