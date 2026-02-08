सूरजकुंड मेला हादसा: झूला गिरने से इंस्पेक्टर की मौत के बाद भी जारी रहेगा मेला; एम्यूजमेंट एरिया जांच के लिए सील

सूरजकुंड मेला हादसा (Photo Credits: ANI)

फरीदाबाद, 8 फरवरी 2026: हरियाणा (Haryana) के फरीदाबाद (Faridabad) में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले (Surajkund International Crafts Fair) में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर (Police Inspector) की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए. इस दुखद घटना के बावजूद, जिला प्रशासन और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण (Surajkund Fair Authority) ने स्पष्ट किया है कि रविवार को मेला अपने निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मेले के मनोरंजन क्षेत्र (झूला क्षेत्र) को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया है. यह भी पढ़ें: Kota Building Collapse: कोटा में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसा, 2 की मौत, 13 घायल; मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Watch Video)

कैसे हुआ हादसा और इंस्पेक्टर की शहादत

शनिवार शाम करीब 6:15 बजे मेले में लगा एक बड़ा झूला (जॉयराइड) अचानक असंतुलित होकर गिर गया. फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा के अनुसार, मौके पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जब देखा कि झूला एक तरफ झुक रहा है, तो उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए लोगों को बचाने की कोशिश की.

इसी दौरान झूले का एक भारी हिस्सा उनके सिर और चेहरे पर लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल हुए 13 अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

झूला क्षेत्र बंद, अन्य कार्यक्रम जारी

मेला प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि पर्यटकों और जनता की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

एम्यूजमेंट एरिया: जब तक जांच और सुरक्षा मानकों की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक झूला क्षेत्र बंद रहेगा.

सांस्कृतिक गतिविधियां: शिल्प, भोजन (Food Stall) और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सामान्य रूप से चलते रहेंगे.

सुरक्षा समीक्षा: प्रशासन अब मेले के हर कोने में सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा कर रहा है.

फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में सुनामी झूले का ढांचा गिरा

दोषियों पर कानूनी कार्रवाई

फरीदाबाद डीसी ने बताया कि झूला ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तकनीकी लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या झूले के संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रमाण पत्र (Safety Certificate) और फिटनेस रिपोर्ट ली गई थी या नहीं. यह भी पढ़ें: Malegaon Municipal Lift Collapse: मालेगांव में बड़ा हादसा टला, मेयर चुनाव के बाद नेताओं-पत्रकारों से भारी महानगरपालिका की लिफ्ट गिरी, सभी बाल-बाल बचे, देखें VIDEO

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने शहीद पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं और अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने 'X' पर पोस्ट कर कहा, 'फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुआ हादसा हृदयविदारक है. घायल व्यक्तियों और उनके परिवारों की हर संभव सहायता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.'