Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए मौका! रेलवे ने निकाली 1 हजार से ज्यादा पदों के लिए नौकरी, जानें कब और कैसे करना है आवेदन

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

Railway Recruitment 2025: भारतीय रेलवे (Indian Railways) में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (Gorakhpur) में अप्रेंटिस (Apprentice) पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के तहत कुल 1104 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा करें.

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.

क्या होगी आयु सीमा ?

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC), महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इस भर्ती के लिए 15 साल से लेकर 24 साल के युवा आवेदन कर सकते है.

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रूपए होगा . एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.चयन के बाद दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) और फिर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कैसे करे आवेदन?

आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध'Apply Online' लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें .