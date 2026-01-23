Pune Shocker: सोसायटी के अंदर तेज रफ्तार कार ने 5 साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत; CCTV में कैद हुई घटना

पुणे दुर्घटना (Photo Credits: Instagram/@vivekgupta)

पुणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) शहर से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां लोनी कालभोर (Loni Kalbhor Area) स्थित एक हाउसिंग सोसायटी के भीतर खेल रहे पांच साल के मासूम बच्चे को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया. इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद आवासीय परिसरों के भीतर वाहनों की सुरक्षा और गति सीमा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. यह भी पढ़ें: Pune Road Rage: विवाद के बाद महिला ड्राइवर की खौफनाक करतूत, कार के बोनट पर शख्स को 2 किलोमीटर तक घसीटा (Watch Video)

खेलते समय हुआ हादसा

मृतक बच्चे की पहचान पांच वर्षीय निष्कर्ष अश्वत स्वामी (Nishkarsh Ashwat Swami) के रूप में हुई है, जो लोनी कालभोर की 'जॉय नेस्ट सोसायटी' (Joy Nest Society) का निवासी था. जानकारी के अनुसार, यह हादसा सोमवार, 19 जनवरी की दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ. निष्कर्ष अपनी दादी सरस्वती रेड्डी के साथ सोसायटी के कॉमन एरिया में खेलने के लिए नीचे आया था. जब वह अपनी स्केटिंग साइकिल चला रहा था, तभी परिसर में दाखिल हुई एक तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया.

CCTV में कैद हुई लापरवाही

हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार सोसायटी के भीतर के मानकों से कहीं अधिक थी. टक्कर लगने के बाद बच्चा कार के नीचे आ गया. दुर्घटना के तुरंत बाद चालक गाड़ी से बाहर निकला और स्थानीय निवासियों की मदद से घायल बच्चे को उसी कार में नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़ें: पुणे में दर्दनाक हादसा; लोनावला ट्रिप से लौट रहे छात्रों की कार ट्रक से टकराई, दो की मौत

पुणे में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तेज रफ्तार कार

परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज

मृतक बच्चे के पिता अश्वत नारायण स्वामी (40) की शिकायत पर लोनी कालभोर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि चश्मदीदों के बयान और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

सोसायटी परिसरों में सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने पुणे की हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले नागरिकों के बीच रोष पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि:

सोसायटी के भीतर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं.

खेल के मैदानों और पार्किंग क्षेत्रों के बीच स्पष्ट विभाजन हो.

बच्चों के खेलने वाले क्षेत्रों में 'स्पीड ब्रेकर' और बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जाए.

पुलिस ने वाहन चालकों से भी अपील की है कि वे रिहायशी इलाकों और सोसायटियों के भीतर वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें.